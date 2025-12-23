Papá Noel recorrerá Sanxenxo en bicicleta y recibirá a la infancia en el Pazo de Nadal

Imagen de archivo de personas disfrutando en la pista de hielo del Pazo de Nadal Gonzalo Salgado

Papá Noel llega a Sanxenxo para hacer disfrutar a la infancia del municipio. Como en años anteriores, desde el Team Corbelo y el Concello de Sanxenxo, han organizado una ciclocabalgata que saldrá a las 16:30 horas de la piscina municipal y recorrerá Portonovo, Rafael Picó, Baltar, Rúa Progreso y Rúa Madrid, hasta llegar al Pazo de Nadal, lugar en el que se realizará la recepción.

Esta iniciativa está abierta al público y tendrá, nuevamente, carácter solidario. Es por ello que todas las personas que quieran participar deberán entregar un kilo de alimento que será donado a uno de los colectivos sociales del municipio. Además, con el objetivo de que sea lúdica y vistosa, desde la organización piden a todas las personas que acompañen a Papá Noel en el recorrido se vistan con algún complemento navideño. Por seguridad, es obligatorio el uso del casco.

Tras el recorrido, en el Pazo de Nadal, ubicado en la Praza do Mar, la comitiva podrá disfrutar de un chocolate caliente con churros y, además, los niños y niñas tendrán la oportunidad de saludar a Papá Noel y contarle sus últimas peticiones.

Visita del Grinch

Por la mañana, el personaje que visitará Sanxenxo será el Grinch. Así, en horario de doce a doce y media estará en el Pazo de Nadal para hacer alguna travesura y divertir a las familias que estén disfrutando de las diferentes actividades del recinto, ya sea de la pista de hielo o realizando alguna compra en el mercadillo navideño.