Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Papá Noel recorrerá Sanxenxo en bicicleta y recibirá a la infancia en el Pazo de Nadal

La ciclocabalgata es solidaria por lo que los participantes deben entregar un kilo de alimento

C. Hierro
23/12/2025 19:46
Imagen de archivo de personas disfrutando en la pista de hielo del Pazo de Nadal
Imagen de archivo de personas disfrutando en la pista de hielo del Pazo de Nadal
Gonzalo Salgado
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Papá Noel llega a Sanxenxo para hacer disfrutar a la infancia del municipio. Como en años anteriores, desde el Team Corbelo y el Concello de Sanxenxo, han organizado una ciclocabalgata que saldrá a las 16:30 horas de la piscina municipal y recorrerá Portonovo, Rafael Picó, Baltar, Rúa Progreso y Rúa Madrid, hasta llegar al Pazo de Nadal, lugar en el que se realizará la recepción.

Esta iniciativa está abierta al público y tendrá, nuevamente, carácter solidario. Es por ello que todas las personas que quieran participar deberán entregar un kilo de alimento que será donado a uno de los colectivos sociales del municipio. Además, con el objetivo de que sea lúdica y vistosa, desde la organización piden a todas las personas que acompañen a Papá Noel en el recorrido se vistan con algún complemento navideño. Por seguridad, es obligatorio el uso del casco.

Tras el recorrido, en el Pazo de Nadal, ubicado en la Praza do Mar, la comitiva podrá disfrutar de un chocolate caliente con churros y, además, los niños y niñas tendrán la oportunidad de saludar a Papá Noel y contarle sus últimas peticiones.

Visita del Grinch

Por la mañana, el personaje que visitará Sanxenxo será el Grinch. Así, en horario de doce a doce y media estará en el Pazo de Nadal para hacer alguna travesura y divertir a las familias que estén disfrutando de las diferentes actividades del recinto, ya sea de la pista de hielo o realizando alguna compra en el mercadillo navideño.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pepa Jiménez en su escaparate

Las últimas navidades de la Joyería Jiménez: "Les doy las gracias a mis clientes y espero que guarden un buen recuerdo mío"
Olalla Bouza
DSC_0400

El alumnado del CODI y del Aula CeMIT se une en una xuntanza de Nadal para celebrar las fiestas
Fátima Pérez
Un momento del desfile de esta tarde, en el municipio insular

A Illa recibe la Navidad con desfile y fiesta de las luces
Redacción
Entrega de premios de los concursos embelecemento Nadal 2025

Ribeira entrega los premios a las propuestas ganadoras del concurso de decoración de Navidad
Fátima Pérez