Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Más de un centenar de personas mayores participan en una masterclass de ejercicio físico

La actividad forma parte de una colaboración del Concello con la Universidad de Vigo

C. Hierro
23/12/2025 19:16
Participantes en la clase de envejecimiento activo
Participantes en la clase de envejecimiento activo
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Más de un centenar de personas mayores y un total de 40 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Vigo participaron en una masterclass de ejercicio físico organizada ayer en el pabellón de Baltar.

Esta iniciativa tiene como objetivo, además de fomentar la práctica segura y adaptada de ejercicio físico en población mayor, generar transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y la sociedad. De esta manera, los alumnos y las alumnas tienen la oportunidad de vivenciar metodologías en entornos reales y, por otro lado, las personas que participan, se benefician de actividades diseñadas para, entre otras cosas, prevenir la fragilidad, mejorar la funcionalidad o potenciar la autonomía personal.

Para José Mª Cancela, profesor responsable de la materia 'Nuevas tendencias de ejercicio físico con adultos mayores con patologías' este tipo de experiencias "son esenciales para formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, para contribuir a una sociedad más saludable y activa”. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, que estuvo presente en la clase dirigida por el especialista Ignacio Rebollo, destacó el compromiso del Concello "con programas que melloran a calidade da vida dos nosos maiores".

El evento, que se celebra anualmente, forma parte de una colaboración estratégica entre el Concello de Sanxenxo y la Universidad de Vigo que se mantienen desde hace más de 25 años. A lo largo de este tiempo, ambas instituciones han impulsado programas para la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pepa Jiménez en su escaparate

Las últimas navidades de la Joyería Jiménez: "Les doy las gracias a mis clientes y espero que guarden un buen recuerdo mío"
Olalla Bouza
DSC_0400

El alumnado del CODI y del Aula CeMIT se une en una xuntanza de Nadal para celebrar las fiestas
Fátima Pérez
Un momento del desfile de esta tarde, en el municipio insular

A Illa recibe la Navidad con desfile y fiesta de las luces
Redacción
Imagen de archivo de personas disfrutando en la pista de hielo del Pazo de Nadal

Papá Noel recorrerá Sanxenxo en bicicleta y recibirá a la infancia en el Pazo de Nadal
C. Hierro