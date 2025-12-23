Más de un centenar de personas mayores participan en una masterclass de ejercicio físico

Participantes en la clase de envejecimiento activo Cedida

Más de un centenar de personas mayores y un total de 40 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Vigo participaron en una masterclass de ejercicio físico organizada ayer en el pabellón de Baltar.

Esta iniciativa tiene como objetivo, además de fomentar la práctica segura y adaptada de ejercicio físico en población mayor, generar transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y la sociedad. De esta manera, los alumnos y las alumnas tienen la oportunidad de vivenciar metodologías en entornos reales y, por otro lado, las personas que participan, se benefician de actividades diseñadas para, entre otras cosas, prevenir la fragilidad, mejorar la funcionalidad o potenciar la autonomía personal.

Para José Mª Cancela, profesor responsable de la materia 'Nuevas tendencias de ejercicio físico con adultos mayores con patologías' este tipo de experiencias "son esenciales para formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, para contribuir a una sociedad más saludable y activa”. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, que estuvo presente en la clase dirigida por el especialista Ignacio Rebollo, destacó el compromiso del Concello "con programas que melloran a calidade da vida dos nosos maiores".

El evento, que se celebra anualmente, forma parte de una colaboración estratégica entre el Concello de Sanxenxo y la Universidad de Vigo que se mantienen desde hace más de 25 años. A lo largo de este tiempo, ambas instituciones han impulsado programas para la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores