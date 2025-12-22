Sanxenxo reparte 60.000 euros al vender diez décimos de un Quinto

El lotero portando el número que corresponde al Quinto premio Mónica Ferreirós

La magia de la Lotería Nacional de Navidad llegó este año a la administración número uno de Sanxenxo, ubicada en la Rúa de Madrid, en forma de diez décimos del número 60.649. O lo que es lo mismo, uno de los ocho Quintos premios que se traducen en 60.000 euros repartidos en uno de los días más esperados de estas fechas.

El gerente de la administración, Cholo Moldes, cuenta que todos los décimos vendidos fueron en ventanilla, es decir, las personas afortunadas se llevaron el billete desde este establecimiento a, según se espera, otro punto de la geografía española. Esto es así, explica Moldes, porque este número está seguro que no fue vendido en estos últimos meses, si no que tuvieron que ser adquisiciones que se hicieron en julio, agosto o septiembre.

“Lo más probable es que los hayan comprado personas que vienen aquí a Sanxenxo de veraneo, por lo que seguramente el premio esté repartido por diferentes ciudades de España”, cuenta el lotero que lleva más de cuarenta años al frente de esta administración.

Y aunque eso es lo más seguro, Moldes tiene la esperanza de que le puedan sorprender “y algún décimo lo haya comprado un vecino de Sanxenxo”.

Fueron muchos las personas que, durante la mañana de ayer y al conocer que “Cholo, su lotero” había repartido este premio, se acercaron a darle la enhorabuena. Algunos de ellos, incluso con la esperanza de ser ellos los agraciados. “Yo compré aquí pero parece que no es mí número, con todo lo que vende en verano seguro que se lo llevó un turista”, señalaba una de las mujeres que visitó el establecimiento en el día de ayer.

Abonados a este premio

Esta no es la primera vez que Cholo Moldes reparte desde su administración premios en la Lotería Nacional de Navidad. Así explica que en el 2007 también se encargaron de vender algunos décimos de un Quinto premio y en 2005, tuvieron la suerte de repetir esa misma hazaña. “La verdad es que siempre repartimos Quintos, parece que no ascendemos”, bromeó el lotero al recordar con entusiasmo los momentos en los que se había encontrado en la misma situación.

Pero, además de en esta fecha, la administración sanxenxina repartió suerte en otras muchas ocasiones. La más reciente, cuenta Moldes, en el mes de agosto de este mismo año, momento en el que en este punto de Sanxenxo se selló la Primitiva que convirtió en millonario a una persona -no se sabe si de este municipio o de otro- al ganar un millón cien mil euros.

“Además de ese premio dimos mucho más, pero ese es el último y fue mucho dinero”, contó Moldes.