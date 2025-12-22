Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La actualización catastral de Dorrón permite corregir 900 fincas afectadas

Los titulares afectados por el estudio recibirán próximamente notificaciones

C. Hierro
22/12/2025 13:33
Imagen de archivo de una reunión con los vecinos de Dorrón
Imagen de archivo de una reunión con los vecinos de Dorrón
Cedida
La actualización catastral de la parroquia de Dorrón, en Sanxenxo, ha permitido revisar un total de 1.318 parcelas y corregir más de 900. Este trabajo, que se ha desarrollado en menos de seis meses, se centró en la actualización y mejora de los datos catastrales en los núcleos rurales de Recarei, Rexenxo y Freixeiro, logrando una cartografía más precisa y una información ajustada a la realidad física y jurídica de estos espacios.

El proyecto, que fue ejecutado por la Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra en colaboración con Segipsa y la empresa especializada Eibisa Norte, S.L., que aportaron los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar la calidad del proceso, fue concebido como un plan piloto que se presentó a los vecinos de la parroquia el pasado 8 de junio en la casa de la cultura.

La iniciativa de este estudio partió de la Asociación de Vecinos de Dorrón tras detectar problemas en la delimitación de fincas incluidas en las fajas secundarias del Plan de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales impulsada por el Seaga en colaboración con el Concello de Sanxenxo.

Durante el desarrollo del proyecto se habilitó una oficina de atención al público en la casa de la cultura de Dorrón, además de realizarse reuniones técnicas y recopilarse toda la documentación necesaria para garantizar la correcta adecuación de los datos catastrales. Entre los informes se incluyó el inventario de caminos municipales, la línea de expropiación de la carretera provincial que atraviesa el núcleo de población, información registral y antecedentes catastrales. Este trabajo previo, señalan desde el Concello, resultó clave para la calidad técnica del resultado.

En los próximos días, señala el gobierno local, los titulares catastrales afectados por el estudio recibirán las notificaciones oficiales con el resultado de la corrección, que incorpora tanto la actualización gráfica como la modificación de datos alfanuméricos ajustando el parcelario a la realidad física y jurídica.

En caso de duda, estas personas, pueden solicitar una cita previa en la Gerencia del Catastro a través de este enlace: https://www.sedecatastro.gob.es/CitaPrevia/SECIdentificacion.aspx.

Desde el Concello señalan que la actualización catastral supone un avance fundamental para la seguridad jurídica de los inmuebles, la gestión eficiente del territorio y la mejora de los servicios públicos vinculados al Catastro, así como la defensa de los núcleos de población frente a los incendios.

