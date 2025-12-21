Sanxenxo traslada las áreas de jardines, obras y playas al Polígono de Nantes

Imagen de la nave ubicada en el polígono de Nantes Cedida

Los servicios municipales de Obras, Jardines, Electricidad y Playas han comenzado el traslado a su nueva sede, una nave de 3.800 metros cuadrados ubicada en el parque empresarial de Nantes.

El cambio de ubicación, señala el gobierno local, permitirá, además de centralizar de forma más eficiente los servicios, ahorrar 40.000 euros al año por el alquiler del almacén que utilizaban anteriormente. Esto es así porque el Concello utilizará esta construcción para, entre otras cosas, el almacenaje del equipamiento de playas, elementos de alumbrado público, o maquinaria para el mantenimiento de los distintos parques y jardines...

“Esta nova edificación permítenos unha mellor distribución e organización do material e do traballo”, asegura el concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres.

Las instalaciones

La parcela municipal en la que se encuentra el edificio tiene una superficie de 8.343 metros cuadrados. La nave se sustenta mediante pilares de hormigón prefabricado sobre los que se apoyan cerchas a dos aguas prefabricadas. La fachada de la nave está fabricada con paneles de hormigón armado prefabricados e incorporan una coronación trasventilada con paneles metálicos texturizados y otros con elementos translúcidos de policarbonato celular y aislamiento intermedio.

El edificio cuenta con paneles solares con el objetivo de que sea un edificio totalmente sostenible y ecoeficiente.

Además de utilizarse como almacén, también dispondrá de aseo, dos vestuarios y taquillas para los trabajadores del Concello. En el exterior se proyectó un aparcamiento para un total de 16 vehículos municipales y tres puntos con cargadores eléctricos. Además, alrededor se creó un jardín.

La construcción, contó con un presupuesto total que alcanzó los 2,6 millones de euros.