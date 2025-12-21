Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, ganador de un premio Goya por su trabajo en el filme ‘Mar adentro’

Imagen de archivo del actor en la presentación del filme 'El buen patrón' Europa Press

El actor nacido en Sanxenxo, Celso Bugallo, falleció en Pontevedra, ciudad en la que residía, a los 78 años de edad. Bugallo deja tras de sí una larga trayectoria en la que se contabilizan medio centenar de películas, muchas series de televisión y un sinfín de escenas sobre el teatro.

La interpretación llegó a su vida en los años setenta, momento en el que sorprendió en el ambiente teatral por su gran talento. Fue fundador y director del JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe) y, a finales de esa misma década fue cofundador del grupo de teatro Olimpo en Galicia.

El salto a la gran pantalla de Bugallo fue pasados los cincuenta años. Momento en el que se puso a las órdenes del director José Luis Cuerda en la película ‘La lengua de las mariposas’. Poco después de esta interpretación llegaron otros dos filmes, ‘Los lunes al sol’ en el 2002 de Fernando León de Aranoa y ‘El lápiz del carpintero’, al año siguiente de la mano de Antón Reixa.

Fue en el 2004 cuando Bugallo llegó a lo más alto del cine español tras ganar un Goya a la mejor interpretación masculina de reparto por su papel como hermano de Ramón Sampedro en la película ‘Mar adentro’ del director Alejandro Amenábar-

Otros de sus trabajos más destacados en el séptimo arte fueron sus papeles en películas como ‘La noche de los girasoles’ (2006), ‘La isla interior’ (2009), ‘La playa de los ahogados' (2015) o ‘El buen patrón’ (2021), filme por el que volvió a ser nominado al Goya y a la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, por su papel como ‘Fortuna’ al lado de actores de la talla de Javier Bardem o Rafa Castejón.

Su trayectoria también quedará marcada a través de sus numerosos papeles en series de televisión emitidas en la televisión pública de Galicia y en cadenas nacionales y tan conocidas como ‘Mareas vivas’, ‘Periodistas’, ‘Los hombres de Paco’, ‘El incidente’ o ‘Fariña’.