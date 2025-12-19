Sanxenxo incorpora a tres concejales: Arabela Deza, Estrella Martínez y Adrián González

Los nuevos representantes del BNG junto al portavoz, Octavio González Cedida

La Corporación municipal de Sanxenxo incorporó a tres nuevos ediles durante la celebración de un Pleno extraordinario.

Arabela Deza (PP), Estrella Martínez (BNG) y Adrián González (BNG) tomaron posesión como nuevos concejales en sustitución de María Deza, Fran Leiro y Tamara Castro.

El alcalde de la localidad, Telmo Martín, felicitó y dio la bienvenida a los tres concejales en su toma de posesión. “É unha honra poder defender os intereses dos veciños de Sanxenxo desde esta casa que é a de todos”, les indicó Martín.

Tasa recogida de basuras

Durante la sesión plenaria, que será la última que se celebre en este año 2025, también se aprobó definitivamente la derogación de la actual ordenanza reguladora de la tasa de recogida de basura. En su lugar, se aprobó inicialmente la nueva ordenanza fiscal para la tasa por la prestación del servicio que no entrará en vigor hasta que se adjudique el nuevo contrato para la recogida.

Esta propuesta contó con los votos a favor del PP (que cuenta con mayoría en la Corporación) y con los de los nacionalistas. Por su parte, el PSOE decidió abstenerse en la votación sobre este tema.