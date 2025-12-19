Rusowsky primer confirmado del festival Costa Feira

Imagen promocional del cantante en redes sociales Facebook

El festival Costa Feira, que se celebra cada año en el Polígono de Nantes, en Sanxenxo, confirma su primer artista: Rusowsky.

A través del perfil de las redes sociales, el festival lanzó una serie de pistas para que el público adivinase su identidad.

Entre ellas, señalaron que ofreció una 'Tiny Desk magistral', una sesión musical íntima y acústica que se transmitió a través del portal Youtube y que tiene un tema con el grupo 'Las Ketchup'. Por último, citaron versos de una de sus canciones de su último álbum: "Si me miras siempre así, yo sé que moriría".

Años anteriores

Algunos de los artistas que subieron al escenario de Costa Feria en años anteriores fueron de la talla de 'Black Eyed Peas', 'Andrés Calamaro', 'Natos y Waor' o 'Sebastián Yatra'