Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Rusowsky primer confirmado del festival Costa Feira

El festival, por las redes sociales, puso pistas sobre su identidad

C. Hierro
19/12/2025 12:42
Imagen promocional del cantante en redes sociales
Imagen promocional del cantante en redes sociales
Facebook
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El festival Costa Feira, que se celebra cada año en el Polígono de Nantes, en Sanxenxo, confirma su primer artista: Rusowsky.

A través del perfil de las redes sociales, el festival lanzó una serie de pistas para que el público adivinase su identidad.

Entre ellas, señalaron que ofreció una 'Tiny Desk magistral', una sesión musical íntima y acústica que se transmitió a través del portal Youtube y que tiene un tema con el grupo 'Las Ketchup'. Por último, citaron versos de una de sus canciones de su último álbum: "Si me miras siempre así, yo sé que moriría".

Años anteriores

Algunos de los artistas que subieron al escenario de Costa Feria en años anteriores fueron de la talla de 'Black Eyed Peas', 'Andrés Calamaro', 'Natos y Waor' o 'Sebastián Yatra'

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables

El TSXG da la razón al Concello de Vilagarcía en la denegación de la licencia a unas cabañas en Bamio
Olalla Bouza
cartel foliada

A Praza de Vilagarcía acollerá unha Foliada de Nadal
Olalla Bouza
Yoel Crespo en su etapa en el Celta de Vigo

Yoel Crespo se entrena con el Arosa a la espera de oficializar su fichaje
María Caldas
Visita al aula de Amigos de Galicia

Amigos de Galicia inaugura un aula de formación en Vilagarcía
Olalla Bouza