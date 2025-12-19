Condenan a un hombre a dos años de cárcel por tráfico de drogas en Portonovo

Imagen de archivo del entorno de Baltar Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra condena a un hombre a dos años de cárcel por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, concretamente en la zona de Baltar, en la villa marinera de Portonovo.

Según expone la sentencia, los hechos acusatorios se remontan a noviembre del 2023, cuando a raíz de una investigación policial los agentes de seguridad pudieron comprobar que el responsable se venía dedicando al tráfico de drogas a pequeña escala, al menos hasta febrero de 2024.

El texto judicial describe un acontecimiento ocurrido el 5 de febrero de 2025, cuando el acusado se dirigía por el paseo de Silgar en posesión de una bolsa transparente que contenía heroína con un peso neto de 1,194 gramos, una riqueza en base del 25,66% y un valor en el mercado ilícito de 56,21 euros. Al llegar a Portonovo, el hombre se aproximó a unos bancos de madera de la zona de Baltar, donde le esperaban dos personas y, en el momento de entregarles la sustancia a cambio de dinero, fue interceptado por agentes de la autoridad.

Sin embargo, la pena de prisión queda suspensa siempre y cuando el acusado no vuelva a delinquir en el periodo de dos años.