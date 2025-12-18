Silgar sumará en los próximos días una pasarela accesible para usuarios de movilidad reducida

La playa de Silgar sumará en los próximos días una nueva bajada peatonal accesible para usuarios con movilidad reducida, sillas y carros, respondiendo a una demanda de los bañistas. La estructura de la pasarela ya llegó al arenal y será instalada en uno de los extremos de la playa, el más próximo a Punta Vicaño.

Con esta actuación, el Concello de Sanxenxo sigue trabajando en la accesibilidad de sus arenales a través de la concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza. Así, la nueva bajada cuenta con una ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar del GALP.

Los trabajos a realizar incluyeron también el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a la pasarela, así como el montaje de pasarela formada por pilares, vigas, pontones y entablado de plástico reciclado, y de barandillas de acero inoxidable que se realizará en los próximos días.

El arenal cuenta con ocho conjuntos de escaleras dobles de 0,80 metros de ancho y dos rampas para los usuarios con movilidad reducida y carros. La superficie en la que se actuará mide 98 metros cuadrados.

Nueva silla anfibia

Asimismo, una nueva silla anfibia se suma al material que el Concello de Sanxenxo destina a los servicios de playas para mejorar la accesibilidad de los arenales. La adquisición se realizó con fondos del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) con los que también se mejoró el acceso a la playa de Area de Agra, en la zona de Dorrón.