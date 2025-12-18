Sanxenxo inaugura la primera planta de almacenamiento energético independiente en España

La conselleira viendo los contenedores del almacenaje durante la inauguración Cedida

Sanxenxo inauguró este jueves la primera planta de almacenamiento energético independiente en España, ubicada en el polígono industrial de Nantes y perteneciente al grupo chino especialista en el desarrollo y fabricación de energía renovable, Sungrow Renewables. El acto contó con la presencia de la consellería de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el alcalde del municipio, Telmo Martín, y el CEO de Sungrow Western Europe, Daniel Sánchez.

La planta responde al proyecto ‘Bess Sanxenxo’ en el que se han establecido un sistema de almacenamiento energético independiente con baterías LFP en formato contenedor. Así, con cinco megavatios de potencia instalada y 20 megavatios de capacidad de almacenamiento, la planta permite absorber energía eléctrica de la red en momentos de baja demanda, almacenarla y posteriormente devolverla al sistema cuando sea necesaria, pudiendo abastecer hasta a 2.000 hogares al año.

“La planta de Sanxenxo es una muestra de nuestro propósito de liderar la transición energética con tecnología, experiencia y visión de futuro. Esta instalación pionera en Galicia y en España demuestra que nuestra empresa es ya un referente en el mercado ibérico y esta es la primera operación de muchas otras”, remarcó durante el acto el CEO de la compañía.

Por su parte, durante la inauguración, la conselleira quiso destacar la importancia de que existan proyectos de este estilo que permitan aprovechar al máximo la generación de energía renovable, sobre todo de cara a futuras iniciativas industriales que impliquen un consumo eléctrico muy intensivo.

Según expuso Lorenzana, la red de transporte de energía precisa de una reestructuración, pero también afirmó que son necesarios proyectos de almacenamiento para dar seguridad y flexibilidad al sistema. “O que estamos reclamando é que exista un sistema estable de enerxía en toda España e que, ademais, isto permita ir incrementando a cantidade dispoñible de enerxía para as industrias e o seu abaratamento”, aseguró.