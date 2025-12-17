Un Belén de casi cuatro metros de largo se convierte en el nuevo atractivo del Pazo de Nadal de Sanxenxo

Figuras que forman parte del belén de Sanxenxo Cedida

El Pazo de Nadal, el gran atractivo para estas fechas en Sanxenxo, suma una nueva atracción y motivo de visita: la instalación de un gran Belén de casi cuatro metros de largo y dos metros de ancho. La creación, formada por más de 200 figuras, es propiedad del vecino de la localidad, Luis Aguín.

“Gústanme dende pequeno os beléns e teño moitas figuras”, señala. Aguín, que actualmente está jubilado, creó con sus propias manos muchas de las piezas que conforman este Belén y algunas de los otros dos que tiene expuestos en la iglesia de Nantes y en la de Adina. “O máis complicado é poñer e distribuir as figuras para que todo teña sentido e atraia a atención da xente. Leva máis dun día”, apunta el vecino sanxenxino.

Parte del belén que está expuesto en el Pazo de Nadal Cedida

Oferta lúdica

Durante todo el fin de semana la actividad no cesará en el Pazo de Nadal. La protagonista de mañana será Elena Loredo, también conocida como ‘Elesky’, una pianista, compositora, streamer y videojugadora de Gijón que cuenta actualmente con más de 357.000 seguidores en las redes sociales. La joven ofrecerá un concierto bajo la carpa navideña a partir de las ocho y media de la tarde.

El sábado la programación estará orientada principalmente al público familiar. Así de cinco a ocho estará abierto el espacio ‘Xogos do Nadal’ que incluirá juegos de mesa y videojuegos retro, para crear un punto de encuentro intergeneracional. Además, a las seis se representará la obra infantil ‘Torpelina ten un problema’ a cargo de la asociación de teatro eMdeTeatro. La función se trata de una propuesta navideña en la que participan una decena de niños y niñas.

Al día siguiente se celebrará el Encontro Sanxenxo K-pop, una actividad que concibe este género musical como una comunidad global, diversa e inclusiva. El encuentro, señalan desde el Concello, se estructura como un taller participativo que combina dinámicas de integración, aprendizaje de una coreografía y muestra final, para fomentar la expresión personal, el respeto por la diversidad y el trabajo en grupo.

Por la tarde, de nuevo se volverá a abrir en el Pazo el espacio de Xogos de Nadal, lo que complementará un fin de semana con una gran propuesta de ocio familiar.

Además de estas actividades programadas, el espacio festivo ubicado en la Praza do Mar, mantendrá abiertas sus atracciones. De esta manera, visitantes y residentes podrán gozar de la pista del hielo, del mercadillo navideño o de la zona gastronómica, haciendo del Pazo de Nadal un lugar de referencia estas fechas.