Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Un Belén de casi cuatro metros de largo se convierte en el nuevo atractivo del Pazo de Nadal de Sanxenxo

El fin de semana estará lleno de actividades de ocio familiar

C. Hierro
17/12/2025 20:08
Figuras que forman parte del belén de Sanxenxo
Figuras que forman parte del belén de Sanxenxo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Pazo de Nadal, el gran atractivo para estas fechas en Sanxenxo, suma una nueva atracción y motivo de visita: la instalación de un gran Belén de casi cuatro metros de largo y dos metros de ancho. La creación, formada por más de 200 figuras, es propiedad del vecino de la localidad, Luis Aguín.

“Gústanme dende pequeno os beléns e teño moitas figuras”, señala. Aguín, que actualmente está jubilado, creó con sus propias manos muchas de las piezas que conforman este Belén y algunas de los otros dos que tiene expuestos en la iglesia de Nantes y en la de Adina. “O máis complicado é poñer e distribuir as figuras para que todo teña sentido e atraia a atención da xente. Leva máis dun día”, apunta el vecino sanxenxino.

Parte del belén que está expuesto en el Pazo de Nadal
Parte del belén que está expuesto en el Pazo de Nadal
Cedida

Oferta lúdica

Durante todo el fin de semana la actividad no cesará en el Pazo de Nadal. La protagonista de mañana será Elena Loredo, también conocida como ‘Elesky’, una pianista, compositora, streamer y videojugadora de Gijón que cuenta actualmente con más de 357.000 seguidores en las redes sociales. La joven ofrecerá un concierto bajo la carpa navideña a partir de las ocho y media de la tarde.

El sábado la programación estará orientada principalmente al público familiar. Así de cinco a ocho estará abierto el espacio ‘Xogos do Nadal’ que incluirá juegos de mesa y videojuegos retro, para crear un punto de encuentro intergeneracional. Además, a las seis se representará la obra infantil ‘Torpelina ten un problema’ a cargo de la asociación de teatro eMdeTeatro. La función se trata de una propuesta navideña en la que participan una decena de niños y niñas.

Al día siguiente se celebrará el Encontro Sanxenxo K-pop, una actividad que concibe este género musical como una comunidad global, diversa e inclusiva. El encuentro, señalan desde el Concello, se estructura como un taller participativo que combina dinámicas de integración, aprendizaje de una coreografía y muestra final, para fomentar la expresión personal, el respeto por la diversidad y el trabajo en grupo.

Por la tarde, de nuevo se volverá a abrir en el Pazo el espacio de Xogos de Nadal, lo que complementará un fin de semana con una gran propuesta de ocio familiar.

Además de estas actividades programadas, el espacio festivo ubicado en la Praza do Mar, mantendrá abiertas sus atracciones. De esta manera, visitantes y residentes podrán gozar de la pista del hielo, del mercadillo navideño o de la zona gastronómica, haciendo del Pazo de Nadal un lugar de referencia estas fechas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

fiesta del comercio en la plaza de abastos

El Concello de Vilagarcía asesorará al comercio sobre el ticketing digital
Olalla Bouza
Imagen de la presentación de Navidad de Emgrobes

Emgrobes premia a los mejores escaparates de Nadal
C. Hierro
Una vista de archivo de la zona portuaria vilanovesa

Una compradora resulta herida en un atropello en el puerto durante una descarga de mejillón
Redacción
La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal

Adelantan al viernes la Festa da Mocidade en Alfredo Brañas ante la previsión de lluvias
A. Louro