Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Las obras del mirador da Peixeira y subida al campo de San Roque gana un premio de arquitectura

C. Hierro
16/12/2025 20:13
Imagen de archivo de la visita del alcalde, Telmo Martín, a las obras
Imagen de archivo de la visita del alcalde, Telmo Martín, a las obras
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las recientes obras del mirador da Peixeira y la subida al campo de San Roque, en Portonovo, resultaron ganadoras en los premios ‘Gran de Area de Aportación á Arquitectura’. Al certamen se presentaron un total de 57 proyectos y el jurado galardonó únicamente a doce.

De esta obra, firmada por los arquitectos Gabriel Alarcón, Luciano González y Miguel Estévez, el jurado destacó la capacidad de esta intervención “para reparar a relación entre o mar e a terra, derrubando unha barreira física e simbólica, recuperando a morfoloxía costeiro orixinal e retecendo o tecido urbano existente”.Además, subrayaron la sostenibilidad del proyecto al haber reutilizado parte de los materiales procedentes del muro anteriormente derrumbado.

De la misma manera, señalan que los trabajos permiten “unha lectura más aberta da fronte marítima” y mejorar la accesibilidad. La incorporación de vegetación autóctona, comentaron en el fallo, también fue valorada posititivamente ya que permite crear “un espazo amable e plenamiente conectado coa paisaxe litoral”.

Otros premiados

Junto a las obras del mirador da Peixeira otros de los proyectos galardonados en estos premios de arquitectura fueron la construcción del pabellón de eventos en el Pazo da Toxeiriña, en Pontevedra, la rehabilitación y ampliación de un edificio de viviendas en la calle Progreso de Ourense o la restauración de la fachada oeste de la Catedral de la misma ciudad.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El equipo de Luis Carro vuelve al Salvador Otero para cerrar el año

El Céltiga FC espera al CF Noia el domingo a las 16:30 horas
María Caldas
Durante un plazo de 30 días los ciudadanos podrán presentar alegaciones

La Xunta somete a información pública el proyecto para construir una senda peatonal en la PO-548
Fátima Pérez
Participantes en el curso formativo

Rías Baixas promueve una nueva edición del curso de inglés del vino para bodegas de la DO
A. Louro
El ideal gallego

Condes de Albarei hace balance de un premiado 2025
A. Louro