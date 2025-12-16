Las obras del mirador da Peixeira y subida al campo de San Roque gana un premio de arquitectura

Imagen de archivo de la visita del alcalde, Telmo Martín, a las obras Cedida

Las recientes obras del mirador da Peixeira y la subida al campo de San Roque, en Portonovo, resultaron ganadoras en los premios ‘Gran de Area de Aportación á Arquitectura’. Al certamen se presentaron un total de 57 proyectos y el jurado galardonó únicamente a doce.

De esta obra, firmada por los arquitectos Gabriel Alarcón, Luciano González y Miguel Estévez, el jurado destacó la capacidad de esta intervención “para reparar a relación entre o mar e a terra, derrubando unha barreira física e simbólica, recuperando a morfoloxía costeiro orixinal e retecendo o tecido urbano existente”.Además, subrayaron la sostenibilidad del proyecto al haber reutilizado parte de los materiales procedentes del muro anteriormente derrumbado.

De la misma manera, señalan que los trabajos permiten “unha lectura más aberta da fronte marítima” y mejorar la accesibilidad. La incorporación de vegetación autóctona, comentaron en el fallo, también fue valorada posititivamente ya que permite crear “un espazo amable e plenamiente conectado coa paisaxe litoral”.

Otros premiados

Junto a las obras del mirador da Peixeira otros de los proyectos galardonados en estos premios de arquitectura fueron la construcción del pabellón de eventos en el Pazo da Toxeiriña, en Pontevedra, la rehabilitación y ampliación de un edificio de viviendas en la calle Progreso de Ourense o la restauración de la fachada oeste de la Catedral de la misma ciudad.