Sanxenxo

El colegio Abrente organiza una nueva edición del mercadillo a favor de la Fundación Andrea

La cita, que es el viernes, contará con juegos para los asistentes

C. Hierro
16/12/2025 20:16
Un momento del encendido de luces solidario en Portonovo
El colegio Abrente de Portonovo celebra el próximo viernes una nueva edición de su ‘Christmas Market’. Este evento solidario, que comenzará a partir de las once de la mañana, tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Andrea, colectivo dedicado a ofrecer apoyo integral a la infancia con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

En esta ocasión el mercadillo navideño pondrá a la venta tanto juguetes como libros donados por el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO.

Desde la organización del evento señalan que, además de contar con el mercadillo, también ofrecerán diferentes actividades de ocio para las familias que acudan. Así, está previsto que organicen diferentes sesiones de juegos, instalen un castillo hinchable e incluso cuenten con una sección de maquillaje.

La ANPA del centro escolar también participará en esta iniciativa solidaria y estará presente con una "food truck" para repartir chocolate caliente y diferentes dulces entre los asistentes.

La organización del mercadillo solidario espera contar con un gran número de asistentes y conseguir un gran aporte económico para la fundación.

