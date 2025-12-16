Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Arabela Deza se convierte en la nueva concejala: “Tengo vocación de servicio público”

La portonovesa deja su puesto en Hacienda para unirse al gobierno local en el Pleno que se celebra el viernes

C. Hierro
16/12/2025 20:08
Arabela Deza, la nueva concejala de Sanxenxo
Arabela Deza, la nueva concejala de Sanxenxo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La portonovesa Arabela Deza Ferreira tomará el viernes posesión como nueva concejala en el gobierno local de Sanxenxo durante la celebración de un Pleno extraoirdinario que comenzará a la una de la tarde. La joven lo hará en sustitución de María Deza, que en octubre renunció a su acta de edila para asumir la dirección de la Axencia Galega de Infraestructuras.

Arabela Deza ocupaba el puesto número once en la lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. “Tengo vocación de servicio público y que mejor que poder hacerlo por y para mis vecinos. Mi objetivo último siempre ha sido volver a casa dicen que se le llama morriño del gallego. La política me abre la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y poder ver conocer servicio público desde ambas perspectivas”, señala la próxima concejala sanxenxina.

La portonovesa se suma al gobierno local tras haberse incorporado en el 2023 como Técnico de Hacienda del Estado en la Delegación Especial de las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra actualmente trabajando en el departamento de Recaudación Ejecutiva.

En este mismo Pleno, también se incorporarán a la corporación municipal los concejales del BNG, Estrella Martínes y Adrián González, en sustitución de Fran Leiro y Tamara Castro, personas que dejaron sus puestos por “motivos personales”.

En la sesión plenaria el gobierno llevará la aprobación definitiva de la derogación de la actual ordenanza reguladora de la tasa de basuras y la aprobación inicial de la nueva para el tratamiento de los residuos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El equipo de Luis Carro vuelve al Salvador Otero para cerrar el año

El Céltiga FC espera al CF Noia el domingo a las 16:30 horas
María Caldas
Durante un plazo de 30 días los ciudadanos podrán presentar alegaciones

La Xunta somete a información pública el proyecto para construir una senda peatonal en la PO-548
Fátima Pérez
Participantes en el curso formativo

Rías Baixas promueve una nueva edición del curso de inglés del vino para bodegas de la DO
A. Louro
El ideal gallego

Condes de Albarei hace balance de un premiado 2025
A. Louro