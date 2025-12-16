Arabela Deza se convierte en la nueva concejala: “Tengo vocación de servicio público”

Arabela Deza, la nueva concejala de Sanxenxo Cedida

La portonovesa Arabela Deza Ferreira tomará el viernes posesión como nueva concejala en el gobierno local de Sanxenxo durante la celebración de un Pleno extraoirdinario que comenzará a la una de la tarde. La joven lo hará en sustitución de María Deza, que en octubre renunció a su acta de edila para asumir la dirección de la Axencia Galega de Infraestructuras.

Arabela Deza ocupaba el puesto número once en la lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. “Tengo vocación de servicio público y que mejor que poder hacerlo por y para mis vecinos. Mi objetivo último siempre ha sido volver a casa dicen que se le llama morriño del gallego. La política me abre la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y poder ver conocer servicio público desde ambas perspectivas”, señala la próxima concejala sanxenxina.

La portonovesa se suma al gobierno local tras haberse incorporado en el 2023 como Técnico de Hacienda del Estado en la Delegación Especial de las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra actualmente trabajando en el departamento de Recaudación Ejecutiva.

En este mismo Pleno, también se incorporarán a la corporación municipal los concejales del BNG, Estrella Martínes y Adrián González, en sustitución de Fran Leiro y Tamara Castro, personas que dejaron sus puestos por “motivos personales”.

En la sesión plenaria el gobierno llevará la aprobación definitiva de la derogación de la actual ordenanza reguladora de la tasa de basuras y la aprobación inicial de la nueva para el tratamiento de los residuos.