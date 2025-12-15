Unas 150 personas se suman a la San Silvestre de Vilalonga en apoyo a un niño, Xandre, que padece una enfermedad rara

El pequeño Xandre y su madre se hicieron una foto de familia junto a los directivos de la comisión de fiestas

Alrededor de 150 personas participaron ayer al mediodía en la San Silvestre de Vilalonga, con un recorrido de 5 kilómetros, entre la capilla de San Tomé y la alameda de la parroquia sanxenxina, y en la que los atletas que se sumaron a la prueba realizaron un donativo en una hucha al recoger su dorsal.

La recaudación de esta y de otras actividades incluida en la Aldea de Nadal, que organiza la comisión de fiestas de Gondar, cuyo importe se conocerá al rematar la época navideña -las previsiones apuntan a que se obtendrán unos 2.000 euros, que es la media de años anteriores-, se destinará íntegramente a la Asociación de Afectados por la Enfermedad de Alexander, que padecen seis niños en España y entre los que se encuentra Xandre, un niño de dos años, que vive en la zona y padece esa enfermedad rara.

De hecho, fue ese chiquillo, acompañado de su madre, el que dio la salida a la prueba, que alrededor de un centenar de personas la realizaron andando, como una caminata, mientras que los 50 restantes recorriendo la distancia a la carrera. Al rematar la San Silvestre, se procedió a la entrega de premios en las diferentes categorías y se procedió al sorteo de regalos donados por casas comerciales de Vilalonga entre los participantes, resultando ganador cuyo número de dorsal coincida con el que sea extraído.

Además, desde la organización recordaron que para el próximo sábado, partir de las cinco de la tarde, se programó la esperada visita de Papá Noel, así como las actuaciones de la Asociación Cultural Os Cruceiros y de las pandereteras del colectivo de mujeres rurales A Candelaria, y, además, se servirá chocolate caliente con rosca, y otras viandas, para los asistentes.