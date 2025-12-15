Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Unas 150 personas se suman a la San Silvestre de Vilalonga en apoyo a un niño, Xandre, que padece una enfermedad rara

El próximo fin de semana seguirán actividades en la Aldea do Nadal con visita de Papá Noel y actuaciones de la Asociación Cultural Os Cruceiros y las pandereteras de las mujeres rurales A Candelaria

Chechu López
15/12/2025 05:15
El pequeño Xandre y su madre se hicieron una foto de familia junto a los directivos de la comisión de fiestas
El pequeño Xandre y su madre se hicieron una foto de familia junto a los directivos de la comisión de fiestas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Alrededor de 150 personas participaron ayer al mediodía en la San Silvestre de Vilalonga, con un recorrido de 5 kilómetros, entre la capilla de San Tomé y la alameda de la parroquia sanxenxina, y en la que los atletas que se sumaron a la prueba realizaron un donativo en una hucha al recoger su dorsal.

La recaudación de esta y de otras actividades incluida en la Aldea de Nadal, que organiza la comisión de fiestas de Gondar, cuyo importe se conocerá al rematar la época navideña -las previsiones apuntan a que se obtendrán unos 2.000 euros, que es la media de años anteriores-, se destinará íntegramente a la Asociación de Afectados por la Enfermedad de Alexander, que padecen seis niños en España y entre los que se encuentra Xandre, un niño de dos años, que vive en la zona y padece esa enfermedad rara. 

De hecho, fue ese chiquillo, acompañado de su madre, el que dio la salida a la prueba, que alrededor de un centenar de personas la realizaron andando, como una caminata, mientras que los 50 restantes recorriendo la distancia a la carrera. Al rematar la San Silvestre, se procedió a la entrega de premios en las diferentes categorías y se procedió al sorteo de regalos donados por casas comerciales de Vilalonga entre los participantes, resultando ganador cuyo número de dorsal coincida con el que sea extraído. 

Además, desde la organización recordaron que para el próximo sábado, partir de las cinco de la tarde, se programó la esperada visita de Papá Noel, así como las actuaciones de la Asociación Cultural Os Cruceiros y de las pandereteras del colectivo de mujeres rurales A Candelaria, y, además, se servirá chocolate caliente con rosca, y otras viandas, para los asistentes.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una persona vio salir humo de un galpón y no dudó en apagar el incendio

La rápida intervención de un vecino evita que se propague un incendio en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre
Chechu López
Los jugadores dedicaron la victoria a Aguado, que acaba de ser padre

Yago Rivas devuelve al Cidade de Ribeira a la senda de la victoria
María Caldas
Receta de vieiras a la gallega

Receta | Vieiras a la gallega
Redacción
La joranda de juegos de mesa se desarrolló en la jornada de ayer, tanto por la mañana como por la tarde, en la Casa da Xuventude de Ribeira

Una treintena de personas queda cautivada por los juegos de mesa en una jornada impulsada por la Concellería de Xuventude y el Club Deportivo Marquiño
Chechu López