Las obras de mejora en las calles en torno al mercado de Sanxenxo provocan desvíos en el tráfico

Imagen de las obras iniciadas esta tarde Cedida

La mejora de las calles del entorno del mercado de Sanxenxo entra en su recta final con el fresado previo a la pavimentación. Los trabajos comenzaron el lunes en las calles Viña da Fonte y Cesteiros, lo que obligó en momentos puntuales a desviar el tráfico por la vía Panadeira.

En el día de mañana, martes, comenzarán las tareas de pavimentación en ambos viales e iniciarán el fresado en Panadeira. Para ello, la salida de vehículos se realizará a través del paso inferior de la calle Madrid. El miércoles, se dará comienzo al asfaltado de la vía Panadeira y el fresado en la calle Progreso, trabajos que culminarán el jueves con la pavimentación.

Además de la ampliación de las aceras, el proyecto incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el sistema de drenaje en todas estas calles.

Uno de los cambios más visibles será el traslado de los semáforos del cruce de la calle Progreso que se reubicarán junto a los nuevos pasos de peatones. De la misma manera, los trabajos instalarán una barandilla en la misma vía, para impedir que los peatones crucen la calzada por una zona no habilitada, al igual que en la calle Viña da Fonte, en la plazoleta, con el objetivo de proteger el desnivel entre la plaza y la nueva acera.

Zonas ajardinadas

El proyecto se completará con nuevos bancos, papeleras y dos áreas ajardinadas que contribuirán a mejorar la imagen y la funcionalidad de este punto clave en el municipio y muy visitado tanto por residentes como por visitantes.

Con estas actuaciones, señala el Concello, pretenden no solo actualizar las infraestructuras básicas de estas vías, sino también hacerla más agradable y accesible la zona para la ciudadanía.