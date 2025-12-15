La “Papanoelada solidaria en bici” recorrerá la localidad la tarde del 24 de diciembre

Participantes en la edición del año anterior Facebook

Un año más, el club ciclista Corbelo en colaboración con el Concello de Sanxenxo, organizan la “Papanoelada solidaria en bici”. Esta actividad tendrá lugar la tarde del 24 de diciembre y, su objetivo es recaudar ayuda para las familias de la villa más necesitadas en estas fechas. Es por ello que, las personas que quieran participar, únicamente deberán aportar un kilogramo de alimentos no perecederos.

El itinerario de la ruta en bici es semejante al de años anteriores. De esta manera la salida será a las cuatro y media de la tarde desde la piscina municipal de Portonovo. Desde este punto recorrerán la calle Progreso, la Avenida de Madrid y la zona de Silgar para llegar hasta Baltar y volver a Portonovo pasando antes por la Casa Mariñeira.

Al final del trayecto, que será de nuevo en las instalaciones municipales, se repartirá chocolate entre todas las personas participantes.

Debido a que el itinerario es sencillo y se traducirá en un bonito paseo en bici alrededor de algunas de las zonas más conocidas de la localidad, desde la organización animan a residentes y visitantes de todas las edades a participar en este evento. A todos ellos les invitan a vestirse con un traje de Papá Noel o lucir algo de color rojo en su ropa.