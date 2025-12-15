Mi cuenta

Sanxenxo

Gondar ficha a Pili Pampín para las fiestas en honor a Santo Tomé y la Virgen del Carmen

La verbena es este sábado y contará con la orquesta Solara

C. Hierro
15/12/2025 18:10
Un momento de las fiestas del año anterior
Un momento de las fiestas del año anterior
El lugar de Gondar, en la parroquia sanxenxina de Vilalonga, está preparado para celebrar sus fiestas patronales este fin de semana.

El sábado, el día comenzará con una salva de bombas que anunciarán el inicio de los eventos. A partir de las ocho empezará la verbena que contará con el directo de la orquesta Solara y la actuación de una de las cantantes gallegas más reconocidas, Pili Pampín. El cierre de fiesta será a cargo del dj JJ Compota.

El domingo 21 el barrio honrará a Santo Tomé desde bien temprano con el ruido de las bombas y el pasacalles a cargo del grupo Furruxa Gaiteiros. A partir de la una y media tendrá lugar la misa cantada por el coro parroquial y, al terminar, comenzará la sesión vermú que repartirá un plato de callos entre todos los presentes. Además, está prevista la actuación de los “Nenos e nenas dos Cruceiros de Vilalonga” que amenizarán el baile tras la comida.

Por último, el lunes día 22, Gondar honrará a la Virgen del Carmen. El comienzo de la jornada será semejante a la anterior y las gaitas acompañarán a todos los rincones del vecindario desde bien temprano. En este caso, la misa cantada por el coro parroquial dará comienzo a las doce de la mañana y, tras ella, de nuevo se repartirán callos entre todas las personas asistentes.

Desde la organización del evento recuerdan que para los eventos contarán con una carpa, por lo que se celebrarán independientemente de las condiciones meteorológicas.

Como en años anteriores se espera que tanto las actuaciones musicales como las sesiones vermú concentren a muchos residentes y visitantes en este punto de Sanxenxo.

