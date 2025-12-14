Rueda inaugura el Centro da Cultura Gastronómica: “Isto é Galicia Calidade”

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el presidente de la Diputación, Luis López, en la inauguración del espacio mónica ferreirós

El Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas en Sanxenxo, es ya una realidad. Tras una inversión millonaria en su restauración y muchos años de espera, el Pazo de Quintáns, ubicado en la parroquia de Noalla, se estrena como un espacio polivalente en el que se combinan patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el alcalde del municipio, Telmo Martín y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, recorrieron ayer las nuevas instalaciones formadas por dos edificios y que, en esencia, señaló el primero, es el “expoñente perfecto de Galicia Calidade”.

El chef con dos Estrellas Michelin, Pepe Vieira, sorprendió a los presentes con un showcooking

El primero de ellos -lo que era anteriormente el pazo-, está dividido en dos zonas: “A Cantina” que albergará próximamente las dependencias de la concellería de Turismo y el museo. Y el segundo, la nueva construcción denominada “As Salinas”, una zona abierta diseñada para acoger todo tipo de eventos.

La visita

El recorrido por este espacio comenzó pasada la una de la tarde frente al abeto blanco, árbol que preside la construcción desde el inicio y que se conserva en la actualidad -aunque seco- como símbolo de historia y tiempos pasados. Tras esta bienvenida, la comitiva presidida por Rueda comenzó el tour por el museo.

La primera parada fue en la sala dedicada a “A gastronomía, unha historia entre fogóns”, zona en la que, a través de paneles interactivos y visuales los presentes tuvieron la oportunidad de conocer, entre otras muchas cosas, las formas en las que se cocinaba, se cultivaba o se pescaba en el pasado. El paseo continuó conociendo, los productos de temporada o aquellos que forman la dieta atlántica, salas en las que tanto Rueda como Martín y López pusieron a prueba sus conocimientos sobre la gastronomía de las Rías Baixas a través de los juegos interactivos presentes en el museo.

Además, en esta primera planta también conocieron un espacio que se dedicará a un aula de formación o de conferencias, ya que lo que se busca es que este se un museo “vivo no que se fagan moitas cousas”, tal y como indicó el guía, y atendieron a un vídeo explicativo en el que se muestra el producto de la cocina gallega desde que nace en las huertas, se pesca en los mares o se cuida en las ganaderías, hasta que se cocina y se marida con los vinos de esta zona.

La compra del edificio por parte del Concello fue en 2005 y las obras no comenzaron hasta el año 2019

La visita continuó en el piso de arriba, con los paneles interactivos dedicados a “Paixases con olor e sabor” y a la “Alquimia dos fogóns”, sala en las que está representado el paso del tiempo a través de las cocinas, pasando de la de leña a las modernas y con ollas, las primeras de porcelana hasta la llegada de los robots “que fan cun botón o que queiras”.

Este primer recorrido terminó de la mejor de las formas, con un showcooking que mostraba la esencia de todo lo visto con anterioridad. Los encargados en dirigirlo fueron el chef con dos Estrellas Michelin, Pepe Vieira, y sumiller Miguel Besada, de Casa Aurora. Probaron dos vinos, un blanco y un tinto, y tres pescados diferentes cocinados a la sal -lubina, pargo y sargo- acompañados de escabeches diferentes.

El último espacio que visitaron fue la nueva construcción, el edificio denominado como “As Salinas”, una sala polivalente en la que se podrá hacer multitud de eventos. En este punto, acompañados por miembros de la corporación de Sanxenxo y, para el alcalde del municipio, “os máis importantes”, los vecinos de la parroquia, degustaron de más platos preparados por el reconocido cocinero.

Un proyecto con futuro

Tras el viaje por la gastronomía gallega a través del nuevo museo, el presidente de la Xunta, no dudó en destacar la importancia de esta iniciativa para impulsar el turismo gastronómico en Galicia, “un segmento con alto valor, xa que este tipo de turista xera un gasto medio maior o da media”. Además, vaticinó que un espacio como el Centro da Cultura Gastronómicas das Rías Baixas en Sanxenxo, “con esta remodelación e esta aposta, ten que funcionar seguro”. Es por ello que Rueda no dudó en afirmar que la Xunta de Galicia estará al lado de Sanxenxo y de esta nueva iniciativa para aprovechar su impulso y potenciarlo porque “é un proxecto perfecto” y recordó la primera llamada del edil pidiendo una ayuda “para desbrozar” la finca y conocer el estado de la construcción.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, recalcó “a complexidade do proxecto” y no dudó en reconocer que si las Rías Baixas “están de moda” para el turismo, parte del mérito es de Sanxenxo y también de su alcalde. “Este edificio é moito máis ca un centro da cultura gastronómica, supón a recuperación dun edificio histórico para convertelo nun centro de referencia para o turismo na capital turística por excelencia das Rías Baixas”, señaló López. Por último enfatizó en que este espacio es una apuesta por un turismo de calidad ligado “ao territorio, á cultura e ao patrimonio”.

El alcalde del municipio, Telmo Martín, recordó que para llegar hasta esta inauguración tuvieron que pasar muchos años. Así, la compra del Pazo por parte del Concello, por 1,2 millones de euros, tuvo lugar hace ya veinte años, en el 2005.

Los trámites iniciales llevados a cabo tuvieron su primer final feliz en el año 2017, momento en el que la Xunta lo declaró Ben de Interese Cultural (BIC), paso importante, señaló Martín, para poder contar con más ayudas institucionales para su rehabilitación.

Las primeras obras comenzaron en 2019, momento en el que se restauró la construcción existente con un presupuesto de casi tres millones de euros procedentes de fondos municipales, europeos y estatales.

El siguiente paso fue la creación del Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas y, por tanto, la musealización del edificio y la construcción del nuevo: “As Salinas”, que contó, en su caso, con un presupuesto de un millón de euros. “Sabiamos que das cousas máis importantes que temos en Sanxenxo é a gastronomía, e por iso que queriamos vincular todo este edificio a ela”, comentó el alcalde.

De la idea, se pasó a la acción. En ese momento el gobierno local junto a otras instituciones trabajaron en que este museo se convirtiese en una realidad. Una vez listo, indicó Martín, “queremos que este espazo non sexa utilizado só por los veciños de Sanxenxo, queremos que sexa un referente en Galicia”. Y destacó que el Pazo de Quintáns cuenta con todos los aspectos que hacen de Galicia diferente y, en la actualidad, un referente en el turismo en España. “Ten paisaxe, ten gastronomía e ten cultura”, señaló.

El alcalde de Sanxenxo indicó que este es solo el primer paso en la historia de este espacio que “sabemos que ten futuro”. Así, dejó entrever algunas de las ideas que están pendientes y para las que no dudó en hacer referencia tanto a la Xunta como a la Diputación como entidades que tienen que seguir apoyando económicamente el proyecto. “Temos moitos metros de xardín e por exemplo queremos facer un huerto”, explicó Martín.

El alcalde terminó su intervención señalando que lo que buscan con este centro es que sea “un embaixador da gastonomía das Rías Baixas, un espacio único que merece Noalla e un novo recurso turístico co que conta Sanxenxo”.

Desde el Concello esperan que, en poco tiempo, las visitas al museo estén abiertas al público y que las oficinas de la concellería de Turismo se trasladen a este edificio para recibir a los primeros turistas y que opere a pleno rendimiento. 