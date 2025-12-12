Sanxenxo tiene activos 38 casos de violencia machista, un 1,98% del total de la provincia

Imagen de la reunión Cedida

Sanxenxo celebró este viernes la Mesa Local de Violencia de Género, presidida por el alcalde, Telmo Martín, en la que se realizó una valoración de la situación y evolución de la violencia de género en el municipio en lo que va de año. En la actualidad, el municipio tiene 38 casos activos de violencia de género, según el último informe VioGén y que supone el 1,98% del total de la provincia. No existe ninguno de riesgo extremo, pero sí dos de riesgo alto, seis de riesgo medio y 30 de riesgo bajo.

Además, se abordaron posibles mejoras en los protocolos de actuación que redunden en una mejor atención a la víctima y en la prevención de nuevos casos. En la Mesa estuvieron los concejales de Servicios Sociales, Paz Lago, y de Seguridad Ciudadana, Xoán Pérez.

A la reunión también acudieron la jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, María José Rodríguez, así como representantes de la Policía Local, Guardia Civil, equipo VioGén, Centro de Salud de Baltar y CIM de Sanxenxo.

Durante el encuentro, el alcalde recordó la importancia de la celebración de estas mesas para “seguir loitando contra esta lacra”. Prueba del compromiso del Concello de Sanxenxo es el protocolo de actuación para la derivación a alojamientos locales de víctimas de violencia machista en casos excepcionales y de urgencia, un documento pionero en toda la provincia de Pontevedra.

En cuanto a los datos del CIM, Lago explicó que actualmente el servicio municipal atiende a 204 mujeres, no todas acreditadas como de violencia de género, y a 12 menores. Además, en este periodo de 2025, desde el CIM, se proporcionó atención psicológica a 85 mujeres, se tramitaron 12 ayudas por violencia, nueve subsidios, tres ayudas por alquiler por violencia, tres solicitudes de bono social térmico, realizamos 25 informes acreditativos, seis ayudas de pago único y ochos nuevos atenpros.