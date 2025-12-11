Sanxenxo suma más de veinte participantes en el concurso de decoración de calles y locales

Participantes en actividades de Navidad del Concello de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo repartirá, el próximo 6 de enero, 4.000 euros en premios entre los 11 comercios, 10 viviendas y 3 barrios que se presentaron en la tercera edición del concurso ‘Deslumbra co teu Nadal’.

La actividad, organizada por el Concello en colaboración con Entretendas, entregará un único premio de 750 euros a la calle, plaza o zona de vecindario mejor decorada. otorgará tres galardones de 1.000, 750 y 500 euros a establecimientos comerciales y otros tantos de 500, 300 y 200 euros a las viviendas que presenten las decoraciones exteriores más destacadas.

El jurado valorará la iluminación de los espacios con hasta diez puntos y la originalidad y el diseño hasta 5 puntos. Además, tendrán en cuenta el fomento de valores locales, el contenido didáctico del proyecto de decoración y el cuidado del medio ambiento a través de la utilización de materiales reciclados y ecológicos con hasta tres puntos.

Los ganadores en las tres categorías se darán a conocer el 6 de enero, durante el Concierto de Reyes de la Banda de Música de Sanxenxo. La ubicación de este espectáculo, como años anteriores, será el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

El objetivo

Desde el Concello señalan que, el nacimiento de esta iniciativa hace tres años de la mano del departamento de Cultura dirigido por Elena Torres, tiene como objetivo hacer partícipe al vecindario y al comercio local de la decoración navideña de las calles de Sanxenxo, además de generar un sentimiento de unión entre todos ellos.

En total Sanxenxo destina un total de 359.909 euros en la decoración navideña de las próximas dos temporadas, elementos que se complementan con este tipo de iniciativas..