Sanxenxo

El Pazo de Nadal acoge un taller para resaltar el papel de las mujeres en la cocina gallega

La iniciativa se basa en el libro ‘De nais a fillas. Receitas para non esquecer’

C. Hierro
11/12/2025 16:10
Participantes en un taller de cocina llevado a cabo en O Salnés
Participantes en un taller de cocina llevado a cabo en O Salnés
Gonzalo Salgado
El Pazo de Nadal acogerá el domingo una de las actividades más especiales de esta edición el taller de cocina basado en el proyecto editorial ‘De nais a fillas. Receitas para non esquecer’. Este libro, publicado por Hércules de Ediciones, es un reconocimiento a la memoria gastronómica transmitida de generación en generación y una reivindicación a las mujeres que, desde los años sesenta, sostuvieron y transformaron la restauración gallega.

Este encuentro, por tanto, permitirá descubrir esta obra que reúne recetas tradicionales, historias vitales y testimonios de referentes como Toñi Vicente, considerada la primera cocinera gallega en alcanzar una Estrella Michelín, o Eva Burgos, Carlota Iglesias, Manicha Bermúdez o Loli Barreiro.

El taller pretende, señalan desde el Concello, ser un homenaje intergeneracional, de madres a hijas, de maestras a aprendices y, también, de tradición a futuro.

Presentan esta iniciativa, por tanto, como una oportunidad única para “escuchar, aprender y celebrar” el legado de las mujeres que hicieron posible que la gastronomía gallega alcance hoy su máximo esplendor contando con diversos restaurantes que cuentan con los máximos galardones en el sector.

