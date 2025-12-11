El Pazo de Nadal acoge un taller para resaltar el papel de las mujeres en la cocina gallega
La iniciativa se basa en el libro ‘De nais a fillas. Receitas para non esquecer’
El Pazo de Nadal acogerá el domingo una de las actividades más especiales de esta edición el taller de cocina basado en el proyecto editorial ‘De nais a fillas. Receitas para non esquecer’. Este libro, publicado por Hércules de Ediciones, es un reconocimiento a la memoria gastronómica transmitida de generación en generación y una reivindicación a las mujeres que, desde los años sesenta, sostuvieron y transformaron la restauración gallega.
Este encuentro, por tanto, permitirá descubrir esta obra que reúne recetas tradicionales, historias vitales y testimonios de referentes como Toñi Vicente, considerada la primera cocinera gallega en alcanzar una Estrella Michelín, o Eva Burgos, Carlota Iglesias, Manicha Bermúdez o Loli Barreiro.
El taller pretende, señalan desde el Concello, ser un homenaje intergeneracional, de madres a hijas, de maestras a aprendices y, también, de tradición a futuro.
Presentan esta iniciativa, por tanto, como una oportunidad única para “escuchar, aprender y celebrar” el legado de las mujeres que hicieron posible que la gastronomía gallega alcance hoy su máximo esplendor contando con diversos restaurantes que cuentan con los máximos galardones en el sector.