El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios

El BNG define el 2025 “ano perdido” por parte del gobierno local. Esto es así, denuncian los nacionalistas, porque, entre otros asuntos, el Concello fue requerido por el Ministerio de Hacienda para que “corrixa o seu desfase orzamentario”.

Desde el partido de la oposición critican que éste es uno de los “pocos concellos da provincia” que recibieron este aviso que solo se va a poder enmendar “a base de subir máis impostos, logo de que ao longo deste ano xa se aplicase unha suba moi importante no IBI e se incrementasen os prezos da piscina e do ximnasio municipal”.

Así, los nacionalistas lamentan que este municipio “conte a día de hoxe cunha das débedas máis elevadas da contorna, como consecuencia do préstamo que houbo que solicitar para poder afrontar o pago millonario da sentenza xudicial correspondente á expropiación da finca das Cunchas”.

El BNG indica que la situación económica “non é o único punto negro” del gobierno local. Así, destacan que el 2025 cierra en Sanxenxo con un “déficit de servizos”, además del estado “de abandono no que se atopan as parroquias do rural”. En este punto destacan que el servicio de recogida de basuras es deficiente y que existen espacios públicos y vías municipales que no se limpian. De la misma manera, los nacionalistas destacan que también es "un ano perdido" en lo que se refiere a la consecución de demandas históricas como, por ejemplo, la conexión entre Vilalonga y el polígono de Nantes.