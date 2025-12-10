Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo organiza un baile de mayores bajo la carpa navideña para despedir juntos el año

La cita es el próximo domingo 28 de diciembre a partir de las seis y media

C. Hierro
10/12/2025 19:34
Imagen de archivo de un voluntariado jóvenes y mayores en Sanxenxo
Imagen de archivo de un voluntariado jóvenes y mayores en Sanxenxo
Cedida
El Concello de Sanxenxo organiza, por segundo año consecutivo, el “Baile Pre Fin de Ano de Maiores”. La cita será el próximo domingo 28 de diciembre a partir de las seis y media de la tarde bajo la carpa de la Aldea Navideña.

En el evento, que está organizada por Servicios Sociais, repartirán rosca y chocolate y, además, despedirán el 2025 por adelantado con uvas y cotillón. “É unha cita para desfrutar, compartir e pasalo moi ben. Este baile chegou á programación para quedarse. Os nosos maiores meréceno”, señala la concelleira Paz Lago.

Esta actividad se suma a otras programadas como pueden ser el Taller de Memoria o las clases de educación física.

Desde el Concello señalan que, para ellos, la atención a las personas mayores no se limita “a cubrir únicamente sus necesidades”, si no que es importante que puedan “socializar, compartir y disfrutar”. Es por ello que, el gobierno local, invierte “casi 44.000 euros” en concepto de alquileres y actividades de ocio diseñados para esta franja de edad que se llevan a cabo durante todo el año a través de los Clubes de Jubilados de Noalla, Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga.

