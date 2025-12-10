El Concello prevé que las obras de rehabilitación integral de A Telleira finalicen en febrero

Un momento de la visita a la obra de A Telleira Cedida

El Concello de Sanxenxo prevé que las obras de rehabilitación integral del edificio del Centro de Interpretación de A Telleira finalicen en el mes de febrero. Actualmente, señalan, los trabajos avanzan con el drenaje del exterior y de los muretes, con el objetivo de mejorar el aislamiento y evitar la entrada de humedades.

La actuación, que se financia a través de los fondos Next Generation y tiene un coste de 759.940 euros, tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia energética del edificio y, además, redistribuir el espacio interior que suma más de 2.500 metros cuadrados.

El proyecto, por tanto, es que A Telleira, tras las obras, albergue una sala de exposición permanente, un espacio multiusos y otro para talleres de interpretación, un almacén, el centro de documentación, una sala audiovisual y otra de exposición itinerante, una tienda temática y otras áreas entre las que se encontrarán aseos, oficinas y un porche.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo destacan, además de la compartimentación espacial con climatización independiente, la instalación de sistemas de ventilación, la mejora de los sistemas de aislamiento y drenajes o la optimización de la iluminación.