La Policía Local incrementa los controles de alcohol y drogas al volante

Imagen de archivo de un Policía Local en Sanxenxo Mónica Ferreirós

La Policía Local de Sanxenxo se adhiere a la campaña de control de alcohol y drogas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en los días previos a la Navidad, fechas en las que se celebran gran cantidad de reuniones familiares y con amigos donde las bebidas alcohólicas suelen estar presentes.

La iniciativa de la DGT se concentra entre los días 16 y 22 pero, la Policía de Sanxenxo ampliará las fechas para abarcar todas las vacaciones con el objetivo de bajar la siniestralidad viaria en estas fiestas.

Los controles previstos en el municipio se realizarán en todos los turnos policiales. De esta manera, por periodos de tiempo cortos los agentes estarán presentes en distintos puntos del municipio para controlar el tráfico y a los conductores.

246 casos asociados

Desde el Concello de Sanxenxo destacan la importancia de llevar a cabo este tipo de campañas, ya que, el consumo de este tipo de sustancias sigue siendo, año tras año, uno de los tres factores principales de riesgo en los siniestros de tráfico, tanto en los mortales como en los siniestros con víctimas.

De esta manera, señalan, que ha estado presente en el 13% de los siniestros de tráfico con víctimas en el año 2023 y, como factor concurrente, en el 26% de aquellos que registraron víctimas mortales. En total, por tanto, el consumo de alcohol tuvo 246 casos asociados.

Aunque, indican, la sociedad ha avanzado mucho en la concienciación de los riesgos que entraña el consumo de alcohol y/o drogas al volante, las anteriores cifras, manifiestan que estas campañas siguen siendo imprescindibles para afianzar la idea de que, "en carretera, la única tasa segura es 0%".