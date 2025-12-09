Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La playa de Silgar y Nauta Sanxenxo reciben el reconocimiento “S” de Sostenibilidad

Estos galardones sirven como elemento diferenciador para atraer a turistas a la villa

C. Hierro
09/12/2025 18:10
Imagen de archivo de turistas en la playa de Silgar
Imagen de archivo de turistas en la playa de Silgar
Gonzalo Salgado
El Concello de Sanxenxo recibe, de la mano del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), dos nuevos galardones.

El primero de ellos, por segundo año consecutivo, para la empresa municipal Nauta Sanxenxo que gestiona el puerto deportivo y el parking y, el segundo, por primera vez, para la playa de Silgar. Esta reciente certificación estatal de sostenibilidad turística, señalan desde el gobierno local, constituye un nuevo elemento diferenciador al municipio que la aporta un valor añadido.

Gestión responsable

El Concello recalca que establece una política de gestión responsable y sostenible en la playa de Silgar que se basa en la mejora continua del arenal y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es así que, entre otras muchas cosas, garantizan una atención adecuada y homogénea en la limpieza y seguridad de este espacio, adoptan medidas para proteger el entorno costero y marino o gestionan la playa como un espacio inclusivo. Además, establecen protocolos de seguridad para los usuarios, controlan la calidad del agua, reducen los residuos sólidos presentes en el fondo marino o impulsan la concienciación ambiental.

