El Concello reparte 1.200 invitaciones para la pista de hielo e hinchables entre los escolares

La concelleira de Educación, Nati Parada, entregando los vales a los escolares Cedida

El Concello de Sanxenxo entregó invitaciones para disfrutar de la pista de hielo y de los hinchables instalados en el Pazo de Nadal a los escolares del municipio.

La concelleira de Educación, Nati Parada, acudió a los ocho centros educativos de Infantil y Primaria de la localidad para repartir un total de 1.200 entradas. De esta manera, cada uno de los escolares podrán divertirse en las dos atracciones de pago incluidas dentro de la amplia programación de Navidad.

Las invitaciones, señala, serán válidas para los días 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre en horario de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Para la pista de hielo es obligatorio por seguridad el uso de guantes, de esta manera los escolares deberán traerlos de casa o adquirirlos en el punto, por su parte, los patines serán facilitados.

Un momento del encendido de luces en el Pazo de Nadal de Sanxenxo Cedida

Programación

Las próximas citas marcadas en el calendario a través de la programación navideña de Sanxenxo son el 12 de diciembre, jornada en la que tendrá lugar un encuentro de la cultura urbana. El Pazo de Nadal acogerá una exhibición de beatbox, breackdance, freestyle y street art. Además están previstos diferentes shows, talleres y una batalla de gallos.

El 13 de diciembre, de cinco a ocho, habrá una sesión de juegos para niños y a partir de las nueve comenzará el directo del grupo Blue Monk.

Al día siguiente, la carpa acogerá un taller de cocina: "De nais a fillas, recetas para non esquecer... no Nadal" a partir de la una y, por la tarde, el Trasno Fantástico visitará el pazo con divertidos juegos para los niños.

Las actividades continuarán en esta ubicación hasta el cinco de enero, fecha en la que Sanxenxo recibirá a los Reyes Magos.