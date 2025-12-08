Vilalonga reúne a más de 500 personas en la andaina solidaria en favor de A Sonrisa de Xandre

Los participantes en la andaina solidaria de Vilalonga Cedida

La parroquia de Vilalonga celebró uno de sus eventos más multitudinarios dentro de su programación de Navidad: la andaina solidaria. Esta edición, y ya van cinco, reunió en total a más de 500 personas en un paseo que duró una hora a través de los diferentes rincones de la villa. “A verdade é que veu moita xente, vecinos de Sanxenxo, de Noalla, de O Grove, de Dena, de Meaño...”, cuenta Marta Cruceiros, una de las organizadoras de la andaina.

En esta ocasión los donativos de los participantes en esta andaina -y también del resto de actividades que llevará a cabo la parroquia en estas fechas navideñas- es la Asociación Española de Enfermos de Alexander. Es por ello que estuvo presente en la iniciativa la grovense Laura Meis, madre de Xandre, niño diagnosticado con esta enfermedad catalogada como rara. “Cando se puxeron en contacto con nós estivemos encantados. Nós seguimos traballando para poder recaudar fondos para a investigación desta enfermidade”, cuenta Meis.

Otras actividades

Además de entregar todo lo recaudado en la andaina a esta causa -cada participante entregaba la voluntad en una hucha-, la Aldea Navideña de Vilalonga tiene muchos otros eventos programados.

Así, por ejemplo, el domingo 14 de diciembre está prevista una carrera de San Silvestre junto a la comisión de festas de Gondar, el sábado 20 la visita de Papa Noel con la venta de tazas de chocolate caliente, el 27 un torneo de fútbol y los días 2 y 3 de enero un taller para niños.