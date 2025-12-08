Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Centenares de personas se dan cita en Nantes para celebrar las fiestas en torno a la fabada

C. Hierro
08/12/2025 07:30
Un momento de la Festa da Fabada
Las fiestas patronales de Nantes recibieron, este fin de semana, a centenares de personas en cada una de las actividades programadas.

El evento más concurrido de estos días, como ocurre en cada edición, fue la fiesta de la fabada, acto que reunió bajo una gran carpa a vecinos y visitantes para probar el plato estrella de la parroquia. Además de esta receta los presentes se animaron a degustar otros platos como, por ejemplo, la empanada.

Además, la sesión vermú amenizada por el Dúo Perlas o la gran verbena que contó ayer con las actuaciones de las orquestas Satélites y Marbella, congregaron a decenas de personas en la parroquia con ganas de disfrutar.

Los festejos continúan durante toda la jornada de hoy y, tras honrar en días anteriores a San Antonio y Santa Eulalia, es el turno de que Nantes se embarque en la fiesta de la Inmaculada Concepción.

La programación para este día tiene prevista la misa a partir de las doce y media de la mañana. Tras la eucaristía tendrá lugar la tradicional procesión por la parroquia que, como en otras ocasiones, estará acompañada, además de por múltiples vecinos y representantes municipales, por el grupo de gaitas Savia Nova Terribles do Santo

