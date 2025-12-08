El alumbrado y el estado de las aceras centran las quejas vecinales

Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El estado del alumbrado público, de las aceras y de las carreteras centran las quejas que los vecinos de Sanxenxo envían a través de la aplicación móvil ‘Meu Concello’. En total, durante el año 2025 (sin contar las que puedan recibirse en el mes de diciembre) llegaron a través de este método un total de 2.398 incidencias, lo que significa un millar más que el año pasado, periodo en el que el Concello contó con 1.096 reclamaciones.

Por número de quejas, aquellas que más se repiten son las que se refieren al estado del alumbrado público. Así, la aplicación registró un total de 947 protestas sobre farolas que no funcionan, están rotas o, simplemente, faltan. Le siguen, con 586 reclamaciones, las referidas al estado de aceras y carreteras, en este punto, los vecinos señalan desde baches a, por ejemplo, baldosas rotas.

Un total de 153 vecinos utilizaron la aplicación para quejarse sobre el mal estado de los parques y jardines y 120 para comentar incidencias en el mobiliario urbano: bancos, macetas, fuentes, bolardos...

Otras de las quejas más recibidas son aquellas que hacen referencia a problemas en el tráfico y en la movilidad (72) y las que hablan de señales o semáforos con desperfectos (69). En cuanto a los servicios municipales, el de la limpieza es el que recibe más quejas (80), además, hay otro epígrafe que contabiliza un total de 70 reclamaciones sobre basura en las calles.

El estado de las playas también preocupa a los vecinos de Sanxenxo, en total durante el 2025 56 de las quejas recibidas por el Concello hacían referencia a los arenales. Otras que completan el listado son aquellas relacionadas con el vandalismo, problemas a la hora de la recogida de muebles, incidencias en los puntos de agua o, por ejemplo, sobre la retirada de vehículos. Además, la aplicación señala que 14 personas dieron aviso de animales abandonados y un total de veinte personas se quejaron por la presencia de plagas de insectos en algún punto de la localidad.

Este canal de comunicación con el Concello a través del cuál los vecinos pueden hacer llegar sus quejas de manera rápida se puso en funcionamiento el mes de julio del 2024. Para hacer uso de la aplicación únicamente es necesario descargarla en el teléfono móvil, seleccionar el municipio sobre el que quiere notificar una incidencia y seguir los sencillos pasos que pode.