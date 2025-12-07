Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello

Cartel de los talleres de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo organiza durante las vacaciones escolares unos talleres destinados a niños entre los tres y los doce años. Aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el próximo martes 16 de diciembre a las dos de la tarde de manera presencial en el Concello o en la sede electrónica del mismo.

Las actividades se desarrollarán en tres turnos de nueve a dos y media de la tarde en el CEI de Nantes.

El primero de ellos los días 22, 23 y 26 de diciembre por un precio de veinte euros los empadronados y 25 los que no lo están. El segundo serán las jornadas 29 y 300 de diciembre y el 2 de enero, por un importe igual. El último abarcará los días 5 y 7 de enero y tendrá un precio de 10 euros o 12,50.