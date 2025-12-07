Mi cuenta

Sanxenxo

Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello

C. Hierro
07/12/2025 20:36
Cartel de los talleres de Sanxenxo
Cartel de los talleres de Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo organiza durante las vacaciones escolares unos talleres destinados a niños entre los tres y los doce años. Aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el próximo martes 16 de diciembre a las dos de la tarde de manera presencial en el Concello o en la sede electrónica del mismo.

Las actividades se desarrollarán en tres turnos de nueve a dos y media de la tarde en el CEI de Nantes.

El primero de ellos los días 22, 23 y 26 de diciembre por un precio de veinte euros los empadronados y 25 los que no lo están. El segundo serán las jornadas 29 y 300 de diciembre y el 2 de enero, por un importe igual. El último abarcará los días 5 y 7 de enero y tendrá un precio de 10 euros o 12,50. 

