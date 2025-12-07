Las banderas azules de Sanxenxo, elegidas para protagonizar un proyecto escolar a nivel nacional

Un momento de la charla con los estudiantes Cedida

Sanxenxo es el municipio español que cuenta con más banderas azules en sus playas, un total de 17. Es por ello que los docentes del centro escolar SEK lo han escogido para protagonizar un proyecto escolar a nivel nacional que lleva por nombre: ‘Misión Bandera Azul’. Este es el segundo año que la localidad participa en esta iniciativa, ya que el año pasado consiguió, junto a los escolares, ser premiada en la categoría de la Mejor Indagación Profesional en Primaria.

El proyecto educativo incluye la creación de un díptico sobre las banderas azules y sobre la importancia de contar con este galardón en un arenal. Además se llevará a cabo una limpieza en la playa de Montalvo el próximo mes y con los residuos retirados del arenal se encargarán de la elaboración de juguetes para los más pequeños del centro escolar. “Queremos trabajar además del cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la segunda vida para algunos residuos”, señaló la profesora y coordinadora del proyecto, Susana Fontán.

La técnica de Turismo, Teresa Salgueiro, acompañada de los concelleiros de Turismo y Playas, Juan Deza, y de Medio Ambiente, Yago Torres, ofreció una presentación a 46 escolares del centro en la que se le explicó lo que significa disponer de una bandera azul en una playa y las condiciones que se deben cumplir para poder conseguirla basándose, sobre todo, en la seguridad, la accesibilidad, la limpieza y la calidad del agua.

Además, en la charla, se repasó el significado de las diferentes banderas para el baño en la playa o el porqué de la protección de la Píllara das Dunas.