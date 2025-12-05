Sanxenxo enciende su Navidad en un evento multitudinario lleno de música y marcado por la lluvia

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en el evento del encendido de la Navidad Cedida

Sanxenxo dio el pistoletazo de salida a su Navidad con un evento multitudinario que tuvo al Pazo de Nadal como el gran protagonista. La lluvia obligó a cambiar los planes previstos pero no impidió que la villa encendiese con entusiasmo 345 motivos repartidos en 84 espacios públicos instalados en las distintas parroquias de la localidad.

En esta cita navideña estuvieron presentes, además de decenas de vecinos de la villa y muchos visitantes de otras localidades, Javi Solla y los Bolechas, que animaron a todos los presentes. Además, a partir de las nueve dio comienzo el concierto de Broken Peach, banda que se encargó de llenar de espíritu navideño los 2.000 metros cuadrados de la carpa.

Además, ayer también se dio paso a la apertura del Pazo de Nadal, y por tanto, los presentes, pudieron disfrutar de las actividades previstas como son la pista de hielo, los hinchables infantiles, la zona gastronómica o el mercadillo navideño. Esta carpa es la gran novedad de la Navidad en Sanxenxo y concentrará más de una veintena de actividades a lo largo de estas fechas. Por ejemplo, hoy a partir de la una tendrá lugar el concierto de @deviño, a partir de las cinco comenzarán los juegos navideños infantiles y, a las siete y media, actuarán “Uxía Lambona e a Banda Molona”. Mañana actuará el Mago Teto y el lunes será el turno del grupo Family Folks.

“É unha programación pensada para desfrutar en familia e para todos os gustos con música, teatro, maxia, baile...”, señaló la concelleira de Cultura, Elena Torres, en el evento.

Más alumbrados

Las parroquias de Sanxenxo también tienen previstos sus alumbrados. Vilalonga encenderá su Aldea Navideña el 7 de diciembre, fecha escogida también por Bordóns, Aios y Adina. Por otro lado, Dorrón, Nantes, Portonovo y Noalla con su Bosque de Nadal, harán lo propio el lunes. En todos estos puntos se realizará una recogida solidaria que se donarán a Cáritas y al Banco de Alimentos de O Salnés. En los eventos habrá chocolates y rosca.