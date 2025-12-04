Mi cuenta

Sanxenxo

La rehabilitación del antiguo colegio O Cruceiro concluirá en primavera

Este espacio será un centro socioeducativo que albergará el FP Dual de Hostelería y Restauración

C. Hierro
04/12/2025 17:58
Un momento de la visita a las obras del antiguo colegio O Cruceiro
Un momento de la visita a las obras del antiguo colegio O Cruceiro
Gonzalo Salgado
Las obras de rehabilitación integral del antiguo colegio O Cruceiro para convertirse en un equipamiento socioeducativo “estarán rematadas en primavera”, según señaló el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la visita a las obras junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Este nuevo espacio, ubicado en la parroquia de Vilalonga, albergará un FP Dual de Hostelería y Restauración, un centro social de mayores y una biblioteca. Martín resaltó la necesidad de contar con las instalaciones necesarias para esta formación en un concello “que é un destino turístico líder no norte penínsular”.

Por su parte, el conselleiro destacó el esfuerzo del Concello “para manter e reforzar os usos educativos deste edificio, cunha situación estratéxica que é moi accesible para os veciños”. De la misma manera, Rodríguez, destacó la importancia de este ciclo de formación y auguró “un futuro moi prometedor” tanto para las instalaciones como para la formación.

El presidente del CETS, Alfonso Martínez, también estuvo en la visita y recalcó la necesidad de estos estudios para la villa. “Esta formación xa leva tres anos en activo, facendo prácticas nas nosas empresas turísticas e non podía ser implantado noutro sitio que en Sanxenxo”, señaló.

Por último, el director de obra, Carlos Berride, incidió en que las obras supondrán “un ahorro del 95% en energía y del 96% en las emisiones de CO2”.

El centro estará distribuido en tres plantas, en la baja se ubicará el centro social con cafetería y escenario y una amplia biblioteca con zona infantil, ordenadores, archivo y aseos. En las plantas primera y segunda se ubicará el ciclo que contará, entre otros, con espacios de aulas polivalentes, taller de cocina y taller de restaurante y bar.

