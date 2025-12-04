Charo Pita ofrecerá una sesión de cuentacuentos el día 10 en la biblioteca municipal de Vilalonga

Cartel que anuncia la actividad en la biblioteca

El Concello de Sanxenxo prepara actividades en las distintas bibliotecas municipales durante el mes de diciembre.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo miércoles día 10, fecha en la que la artista Charo Pita ofrecerá una sesión de cuentacuentos en el espacio de la parroquia de Vilalonga.

El espectáculo, que lleva por nombre “Contos para quecer o inverno” comenzará a las seis y media de la tarde.

Los interesados en asistir pueden inscribirse directamente en la biblioteca.