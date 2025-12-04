Mi cuenta

Sanxenxo

Aios celebra este domingo su magosto en honor a Santa Bárbara con música y el alumbrado de Navidad

C. Hierro
04/12/2025 18:06
Cartel del magosto de Aios
Cartel del magosto de Aios
El lugar de Aios, en la parroquia de Noalla, celebran este domingo un magosto en honor a Santa Bárbara.

Los festejos comienzan con la música de las gaitas de ‘Os do Barro’ y la misa solemne a la una de la tarde. Por la tarde, está prevista una sesión de juegos populares y atracciones.

A partir de las seis habrá degustación de castañas y una hora más tarde tendrá lugar el encendido de luces del árbol de Navidad. A partir de las ocho comenzará una chocolatada con Dj Dieguiño.

