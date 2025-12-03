Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Los talleres sobre menopausia se clausuran con la celebración de una andaina saludable

El paseo partirá desde el centro de salud de Baltar a las diez de la mañana

C. Hierro
03/12/2025 00:28
Asistentes a uno de los talleres sobre menopausia
Asistentes a uno de los talleres sobre menopausia
Los talleres sobre menopausia que se han desarrollado desde el pasado 15 de octubre en Sanxenxo se clausuran hoy con la celebración de una andaina saludable que partirá del centro de salud de Baltar a las diez de la mañana.

Esta iniciativa, organizada a través de la Comisión para la Salud, formada por la concellería de Servicios Sociales y el personal del centro de salud, ha contado con una alta participación y una excelente valoración por parte de las asistentes, que destacaron la utilidad de las sesiones y la necesidad de disponer de espacios de información y acompañamiento en esta etapa vital de la mujer.

Los talleres, señala el Concello, nacieron con el objetivo de ofrecer conocimientos accesibles y actualizados sobre la menopausia, ya que persisten dudas y desinformación. A lo largo de las jornadas, dirigidas a mujeres de entre 45 y 55 años, se abordaron contenidos transversales como los síntomas de la premenopausia y la menopausia, pautas de alimentación equilibrada, la importancia del ejercicio físico y los hábitos saludables, la sexualidad en esta fase de la vida y el bienestar emocional.

