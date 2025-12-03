La Policía Local investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal de O Santo

Imagen de los abetos robados en el entorno de O Santo Cedida

La Policía Local de Sanxenxo investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal colocados la semana pasada por el personal municipal en el entorno de la capilla de O Santo, en la parroquia de Nantes, dentro de la iniciativa “Unha asociación, unha árbore”.

Con el objetivo de que este suceso no vuelva a ocurrir y que los vecinos de esta zona no se queden sin su espacio navideño, la concellería de Cultura traslada el Recuncho al campo de la fiesta, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de la parroquia que se celebran los días 6, 7 y 8 en honor a la Inmaculada Concepción, Santa Eulalia y San Antonio.

El encendido de las luces será también el día 8 a partir de las seis y media de la tarde. Durante el evento el Concello, además de aportar la iluminación y un abeto, repartirá rosca y chocolate.