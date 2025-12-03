Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La Policía Local investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal de O Santo

El espacio navideño se traslada al campo de la fiesta y el encendido será el día 8

C. Hierro
03/12/2025 17:24
Imagen de los abetos robados en el entorno de O Santo
Imagen de los abetos robados en el entorno de O Santo
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Policía Local de Sanxenxo investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal colocados la semana pasada por el personal municipal en el entorno de la capilla de O Santo, en la parroquia de Nantes, dentro de la iniciativa “Unha asociación, unha árbore”.

Con el objetivo de que este suceso no vuelva a ocurrir y que los vecinos de esta zona no se queden sin su espacio navideño, la concellería de Cultura traslada el Recuncho al campo de la fiesta, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de la parroquia que se celebran los días 6, 7 y 8 en honor a la Inmaculada Concepción, Santa Eulalia y San Antonio.

El encendido de las luces será también el día 8 a partir de las seis y media de la tarde. Durante el evento el Concello, además de aportar la iluminación y un abeto, repartirá rosca y chocolate.

Nantes presume de su fabada y ficha a Marbella y Los Satélites para las fiestas patronales

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Nuevo récord en el Puerto de Vilagarcía: supera los tráficos de 2024 antes de acabar 2025
Olalla Bouza
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Alcalde, ediles y representantes de colectivos, en la presentación de hoy

El programa de Navidad innova en Ribadumia con un ‘Carnival Fest’ y lanza cuatro concursos
b. y. o salnés
Varela en una visita a la playa de A Compostela

El gobierno local de Vilagarcía defiende que la población crece por su buena situación económica
Olalla Bouza