Sanxenxo

Estudiantes de gestión de alojamientos turísticos realizan una formación en la sede de Viajes InterRías

El alumnado también visitó las instalaciones del Novo Astur Spa, Carlos I Silgar y Gran Talaso Hotel Sanxenxo

C. Hierro
03/12/2025 18:01
El alumnado que participó en la formación frente a la sede de InterRías
Estudiantes del Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos, del CIFP Carlos Oroza en Pontevedra, participaron en una jornada formativa con Viajes InterRías en su sede central en Sanxenxo. Medio centenar de alumnos conocieron el funcionamiento de todos los departamentos que conforman el turoperador y los servicios que ofrecen y que demandan las agencias con las que trabajan.

La formación de los jóvenes, de la mano del director comercial de Viajes InterRías, Fabián Buezas, continuó con la visita a los tres hoteles del mismo grupo empresarial. Así, el alumnado recorrió las instalaciones del Novo Astur Spa y conoció todos los servicios disponibles en este alojamiento para los viajeros.

En el hotel Carlos I Silgar analizaron qué es el turismo MICE, o lo que es lo mismo, el de reuniones, eventos y congresos, examinaron los espacios disponibles para estos visitantes en este establecimiento y las fórmulas de comercialización y “paquetización” de los productos.

La actividad formativa terminó con la visita al Gran Talaso Hotel Sanxenxo. En este punto, los estudiantes conocieron las instalaciones y el funcionamiento del talaso, las habitaciones y espacios para eventos y se interesaron por la operativa interna entre departamentos.

