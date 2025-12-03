La celebración de Fin de Año llena los hoteles que ofrecen el pack: alojamiento, cena y spa

Uno de los hoteles que ofrecen el paquete completo en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo es el municipio escogido por muchos visitantes para pasar la noche de Fin de Año. Es por ello que, tal y como señala Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), los hoteles que ofrecen el paquete completo que incluye estancia, cena, cotillón y spa, “están prácticamente llenos”.

Este es el caso, indica, del hotel Carlos I Silgar, que dispone de 130 habitaciones y la mayor parte de ellas ya están reservadas. con clientes, en muchas ocasiones, que repiten. “El hecho de dar el pack cerrado tiene mucha demanda, los hoteles que lo ofertan lo vendieron sin ningún tipo de esfuerzo”, señala Martínez.

Además, cuenta el presidente de CETS, que los hoteles más pequeños en los que únicamente se oferta el alojamiento y el desayuno, también comienzan a tener más reservas para la última noche del año. “Estos establecimientos tienen ya reservas pero quedan plazas libres”, señala. La tendencia, cuenta, es que las personas que buscan la experiencia completa reserven con más anticipación ya que saben que después “se quedan sin sitio”.

Próximos días

Desde el CETS esperan que, pasados los próximos días festivos, las reservas en los alojamientos de Sanxenxo se animen más. “La Navidad son muchos más días que Fin de Año, por eso esperamos que, pasado el puente, se empiecen a mover más las reservas para todos los días de vacaciones”, cuenta Martínez.

A pesar de que el número de visitantes que se espera para estas fechas todavía no alcanza a aquellos que llegan a Sanxenxo en fechas como Semana Santa, cada vez son más, cuenta el presidente de CETS, los visitantes, tanto de Galicia como de otros puntos de España, que se animan a pasar los días festivos, tanto con amigos como con familiares, en alguno de los alojamientos de esta localidad.