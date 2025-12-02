Sanxenxo pone en marcha la campaña "Stop Toalliñas" en los centros escolares

Una de las charlas impartidas en un colegio de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo, en colaboración con la concesionaria Espina y Delfín, pone en marcha la campaña "Stop Toalliñas" para concienciar al alumnado de la problemática medioambiental que causa tirar las toallitas por el inodoro.

A través de un vídeo, un díptico y unas pegatinas, acompañados de sus correspondientes explicaciones, los organizadores buscan poner fin a un problema que causa un importante gasto al Concello y un gran problema en el medioambiente.

Así, señalan que, cada año se recogen 80 toneladas de estos residuos, lo que supone un gasto de 240.000 euros en reparaciones y trabajos de limpieza de la red de saneamientos. El uso inadecuado de la red de alcantarillado de las viviendas con la eliminación a través del inodoro de las toallitas acaba formando importantes atascos y pone en peligro su correcto funcionamiento provocando contaminación de los ríos y mares.

El principal objetivo de esta campaña es concienciar a los estudiantes de que las toallitas no son biodegradables, al contrario que el papel higiénico, ya que este último se desintegra al 95% en el agua.

Los concejales de Medio Ambiente, Yago Torres y la de Educación, Nati Parada, asistieron a la primera charla impartida por la técnica de Medio Ambiente, Mela Deza, en los colegios de Nantes, Cruceiro y Telleiro. La actividad continuará en los colegios de Portonovo, Abrente, Magaláns y A Florida, para los alumnos de 3º y 4º de Primaria.