Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo pone en marcha la campaña "Stop Toalliñas" en los centros escolares

Estos residuos suponen un gasto de 240.000 euros al año en reparaciones y trabajos de limpieza

C. Hierro
02/12/2025 16:46
Una de las charlas impartidas en un colegio de Sanxenxo
Una de las charlas impartidas en un colegio de Sanxenxo
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Sanxenxo, en colaboración con la concesionaria Espina y Delfín, pone en marcha la campaña "Stop Toalliñas" para concienciar al alumnado de la problemática medioambiental que causa tirar las toallitas por el inodoro.

A través de un vídeo, un díptico y unas pegatinas, acompañados de sus correspondientes explicaciones, los organizadores buscan poner fin a un problema que causa un importante gasto al Concello y un gran problema en el medioambiente.

Así, señalan que, cada año se recogen 80 toneladas de estos residuos, lo que supone un gasto de 240.000 euros en reparaciones y trabajos de limpieza de la red de saneamientos. El uso inadecuado de la red de alcantarillado de las viviendas con la eliminación a través del inodoro de las toallitas acaba formando importantes atascos y pone en peligro su correcto funcionamiento provocando contaminación de los ríos y mares.

El principal objetivo de esta campaña es concienciar a los estudiantes de que las toallitas no son biodegradables, al contrario que el papel higiénico, ya que este último se desintegra al 95% en el agua.

Los concejales de Medio Ambiente, Yago Torres y la de Educación, Nati Parada, asistieron a la primera charla impartida por la técnica de Medio Ambiente, Mela Deza, en los colegios de Nantes, Cruceiro y Telleiro. La actividad continuará en los colegios de Portonovo, Abrente, Magaláns y A Florida, para los alumnos de 3º y 4º de Primaria.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cartel promocional de la actividad

Recogen la toponimia tradicional de A Illa en una guía que se presentará este viernes en el Museo
Redacción
Con esta campaña se busca reactivar e incentivar la compra en los comercios locales

Caldas y la CCA reparten más de 300 vales en su campaña de comercio y esperan seguir sumando
Fátima Pérez
Encendido de las luces de Navidad de Caldas este pasado viernes

Este es el programa de la Navidad en Caldas: decenas de planes y “tardebuena” incluida
Fátima Pérez
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira confirma que ya concluyó la compra de las parcelas para el polígono industrial de Pedras Vermellas
Chechu López