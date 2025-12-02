Nantes presume de su fabada y ficha a Marbella y Los Satélites para las fiestas patronales

Cartel de las fiestas patronales de Nantes Cedida

La parroquia de Nantes, en Sanxenxo, celebra este fin de semana sus fiestas patronales. Los eventos comienzan el viernes -coincidiendo con el festivo por el Día de la Constitución Española- en honor a San Antonio con la Festa da Fabada que, como en años anteriores, tendrá lugar en el Campo da Festa a partir de la una de la tarde.

La celebración, que espera ser multitudinaria tal y como sucedió en ediciones pasadas, contará con una carpa con calefacción para comodidad de los asistentes y estará amenizado por el dúo Perlas.

El domingo los festejos serán en honor a Santa Eulalia y comenzarán a la una de la tarde con la misa y la procesión a cargo del grupo de gaitas Breteva de Nantes. Por la noche, los encargados de ponerle la banda sonora a la parroquia hasta bien entrada la madrugada serán las orquestas Los Satélites y Marbella.

Por último, el lunes, Nantes disfrutará de otro día festivo en honor a la Inmaculada Concepción. En esta ocasión, está previsto que la misa comience a las doce y media de la mañana. La procesión, que saldrá tras terminar la liturgia, contará con la actuación del grupo de gaitas Savia Nova Terribles do Santo.