Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo es el municipio con la vivienda más cara de Galicia

El estudio indica que el precio medio es de 3.524 euros el metro cuadrado

C. Hierro
01/12/2025 12:47
Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo
Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
Sanxenxo destaca, una vez más, por ser el municipio gallego con los precios de vivienda más altos en propiedades de segunda mano. Según el último estudio del portal Fotocasa, esta localidad oferta, de media, el metro cuadrado a 3.524 euros.

Estos datos colocan a Sanxenxo a la cabeza del ránking seguida de A Coruña (3.420 euros/m2), Vigo (2.997 euros/m2) y Santiago de Compostela (2.864 euros/m2). Siguen la lista las localidades de Pontevedra capital y Cangas con un precio superior a los 2.600 euros el metro cuadrado, Culleredo (2.523 euros/m2), Moaña (2.236 euros/m2), Salvaterra de Miño (2.105 euros/m2), Ames (2.102 euros/m2) y Foz (2.015 euros/m2).

El precio de la vivienda de segunda mano en Galicia sigue, por lo tanto, al alza. Así, el estudio señala que en el mes de noviembre, aumentó más de un 11% respecto al mismo año del 2024 y un 0,5% en relación a octubre.

Por su parte, el portal señala que el municipio que oferta el precio más económico para comprar una vivienda de segunda mano en Galicia es Verín con 839 euros el metro cuadrado.

