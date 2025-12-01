Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Licitan por 1,25 millones las obras del edificio multiusos de Portonovo

El plazo para la rehabilitación es de nueve meses y, entre otros trabajos se crearán los despachos del CIM

C. Hierro
01/12/2025 17:56
Imagen del edificio multiusos de Portonovo
Imagen del edificio multiusos de Portonovo
Cedida
El Concello de Sanxenxo saca a licitación la rehabilitación del Multiusos de Portonovo por 1.257.621 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. La instalación, que cuenta con más de 900 metros cuadrados presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento, problemas que con la ambiciosa reforma -que cuenta con una ayuda de 900.000 euros de la Diputación-, se solventarán.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo destaca la redistribución de las plantas y que, tanto la escalera como el ascensor, llegarán a la planta semisótano, lo que permitirá utilizarlo como entrada principal. En ese punto, además, se situará el control y recepción de usuarios, además de un espacio multiusos para llevar a cabo pequeños actos, exposiciones o presentaciones.

En la entreplanta, a la que se accederá por la calle lateral, se ubicará un espacio para celebrar eventos públicos o privados, independiente del resto del edificio. Esta zona contará con una grada retráctil, un espacio de almacenamiento y un pequeño escenario que lo habilitarán para realizar cualquier tipo de acto, como obras de teatro, clases de yoga o pilates. Además, se habilitará una pequeña cocina para poder impartir diferentes talleres.

Servicios Sociales

La siguiente planta se preparará de manera íntegra para albergar el departamento de Servicios Sociales, así se habilitarán ocho despachos para trabajadoras sociales, psicólogas y el Centro de Información á Muller (CIM). Además, se instalará un punto de información para los vecinos, una zona de espera reservada a los usuarios y una amplia zona de reuniones para los trabajadores. La segunda planta está previsto que albergue las aulas de educación para mayores, así como el despacho de los profesores. También contará con un aula técnica con servicios informáticos y audiovisuales para poder impartir cursos.

Por último, en la planta bajo cubierta, a la que gracias a las obras también llegará el ascensor, además de las escaleras, se mantendrá la sala de estudios que contará con espacio para aproximadamente 20 usuarios. En este espacio lo que se primará será mejorar la iluminación y el confort acústico.

Debido a la ubicación del edificio y las posibilidades de uso, señalan desde el Concello, la obra es esencial para el municipio. 

