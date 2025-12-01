Expedientan a la propietaria del perro que mordió a dos personas en Portonovo

Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

La dueña del perro que mordió el sábado por la mañana a dos personas en Portonovo y se abalanzó sobre una niña, se enfrenta a una posible sanción. Desde el Concello señalan que la propietaria del can debe aportar la documentación y asumir la responsabilidad de los actos del animal.

Además, han señalado que se comprobará si tiene el seguro de responsabilidad civil y si cuenta con todos los papeles del perro en regla.

El expediente lo inició la Policía Local del municipio, ya que uno de los agentes fue atacado por el animal y sufrió lesiones que no han sido graves, como las de la otra persona, tal y como comentaron. Por su parte, el perro, de raza potencialmente peligrosa (Akita Inu), por el momento continuará en el Centro de Acogida y Protección de Animales.

Los hechos

Los hechos sucedieron el sábado por la mañana, momento en el que el animal se encontraba suelto en la carretera de la circunvalación. El primer agredido fue el policía tras acercarse al perro para retirarlo de la vía. A continuación el can se trasladó al centro y, mientras los agentes lo custodiaban le mordió a otro vecino en el brazo y le dio un gran susto a una niña que se encontraba jugando en el parque.