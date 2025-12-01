Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Expedientan a la propietaria del perro que mordió a dos personas en Portonovo

El animal también se abalanzó sobre una niña de cinco años, provocándole un gran susto

C. Hierro
01/12/2025 18:03
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La dueña del perro que mordió el sábado por la mañana a dos personas en Portonovo y se abalanzó sobre una niña, se enfrenta a una posible sanción. Desde el Concello señalan que la propietaria del can debe aportar la documentación y asumir la responsabilidad de los actos del animal.

Además, han señalado que se comprobará si tiene el seguro de responsabilidad civil y si cuenta con todos los papeles del perro en regla.

El expediente lo inició la Policía Local del municipio, ya que uno de los agentes fue atacado por el animal y sufrió lesiones que no han sido graves, como las de la otra persona, tal y como comentaron. Por su parte, el perro, de raza potencialmente peligrosa (Akita Inu), por el momento continuará en el Centro de Acogida y Protección de Animales.

Los hechos

Los hechos sucedieron el sábado por la mañana, momento en el que el animal se encontraba suelto en la carretera de la circunvalación. El primer agredido fue el policía tras acercarse al perro para retirarlo de la vía. A continuación el can se trasladó al centro y, mientras los agentes lo custodiaban le mordió a otro vecino en el brazo y le dio un gran susto a una niña que se encontraba jugando en el parque.

Un perro de raza peligrosa ataca a un policía local y a un vecino en Portonovo

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Cambados ofrece un curso de formación digital gratuita para jóvenes de 7 a 17 años
A. Louro
El local se cuela entre los elegidos por la Guía Repsol

El único Solete de la Guía Repsol para esta Navidad en la comarca está en Cambados
A. Louro
La obra de ampliación convertirá al espacio en un complejo de categoría 4 estrellas superior

El nuevo Harpazul pospone su inauguración hasta la Semana Santa
Fátima Pérez
Imagen del edificio multiusos de Portonovo

Licitan por 1,25 millones las obras del edificio multiusos de Portonovo
C. Hierro