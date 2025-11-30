Un perro de raza peligrosa siembra el pánico en Portonovo y ataca a dos personas en la vía pública

Un perro ataca a un policía local y un vecino de Portonovo Cedida

Un policía local y un vecino de Portonovo sufrieron ayer por la mañana heridas en una mano y un brazo por el ataque de un perro considerado de raza peligroso, Akita Inu. El animal se encontraba suelto en el entorno de la Carretera de la Circunvalación entorpeciendo el tráfico. Fue en ese momento, en el que un policía local que se encontraba realizando la inspección de un vehículo se acercó al animal, para retirarlo de la vía, y éste le mordió en una mano y en un brazo. Después se desplazó hacia el centro de Portonovo.

Los agentes comprobaron que no había sido la primera vez que el perro causaba problemas y contactaron con la propietaria para que viniese a recogerlo. Mientras tanto, la Policía Local lo custodió pero no pudieron impedir que mordiese a otro vecino al que se acercó de formal violenta mordiéndole en el brazo y rompiéndole la cazadora.

Ante esta situación y la ausencia de la propietaria en el lugar, se llamó a la CAAN (Centro de Acogida y Protección de Animales) para la recogida del animal, pero antes todavía dio un gran susto a una niña de 5 años que se encontraba en el parque en el entorno de la piscina. La policía impidió el ataque, cogiendo rápidamente a la pequeña en brazos y retirándola al vehículo policial junto a su madre.

La fuga de un animal potencialmente peligroso con lesiones puede conllevar sanciones administrativas de hasta 15.000 euros y al propietario se le considera responsable civil y penalmente de los daños que cause. Las multas varían según la gravedad de la infracción, desde sanciones por no haber adoptado las medidas para evitar la fuga hasta otras más elevadas por la fuga en sí.