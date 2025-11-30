Sanxenxo recupera un nuevo espacio degradado en el Paseo dos Barcos como zona verde

Nuevo espacio de descanso en el Paseo dos Barcos Cedida

El Concello de Sanxenxo ha recuperado un nuevo espacio degradado en el Paseo dos Barcos como zona de estancia y descanso de vecinos y visitantes.

Operarios de parques y jardines municipales, de la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios dirigida por Yago Torres, renovaron una pequeña zona verde, ubicada al final del paseo en uno de los extremos de la Playa A Panadeira.

Así, además de mejorar el espacio con nuevas plantas y arbustos, acondicionaron el pequeño muro con piedra y colocaron cuatro respaldos, a modo de banco, que invitan a disfrutar de las bonitas vistas y tomar un descanso, a la sombra de un árbol que ya existía en la zona.

Los operarios municipales ajardinaron también una de las nuevas rotondas creadas en la carretera de A Vichona, dentro de la actuación de mejora de seguridad vial realizadas en la PO-504, con un olivo en la zona central de la glorieta, varias pequeñas plantas e iluminación.

Desde el Concello recuerdan que Sanxenxo acaba de revalidar su doble galardón de Vilas en Flor por el cuidado de sus espacios verdes con dos Flores de Honra. Para esta edición, el Concello sumó como nuevo espacio a sus 220 zonas verdes, el Mirador de A Peixeira, así como la nueva zona ajardinada de Panadeira. Vilas en Flor es un programa que quiere mostrar la riqueza natural y paisajística del territorio.

El objetivo de estas dos actuaciones es continuar mejorando y embelleciendo los espacios públicos, así como la imagen del municipio de Sanxenxo.