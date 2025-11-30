Rueda “presume” de Sanxenxo en la cena de Navidad de los populares

Luis López, Alfonso Rueda, Telmo Martín y María Martínez Allegue Cedida

El Partido Popular de Sanxenxo celebró ayer su tradicional cena navideña en el pabellón de Nantes. Una cita que contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luís López.

Rueda se aseguró de dejar en buen lugar a Sanxenxo como destino clave en la autonomía asegurando que si Galicia está de moda con su sello de ‘Galicia Calidade’, “é grazas a que temos modelos para ensinar e presumir como Sanxenxo. E iso é un logro colectivo: dos que gobernan, como Telmo Martín, e por suposto de todos os veciños”, apuntó.

En total cerca de 600 vecinos y vecinas brindaron en Nantes por un 2026 “que vai a ser clave para Galicia”, según destacaron los representantes del Grupo Popular de Galicia.

Esta cena, que tuvo un coste de 50 euros, se celebra cada año como espacio de reunión y convivencia para fortalecer los lazos entre militantes, simpatizantes y cargos públicos, además de servir como punto de encuentro para intercambiar ideas sobre el futuro del municipio e impulsar las iniciativas conservadoras que marcarán la agenda local en los próximos meses.

La tradición del partido

La de Sanxenxo no ha sido la única cena que ha organizado el Partido Popular, ya que se trata de una iniciativa que ponen en marcha todos los grupos municipales para impulsar este compromiso entre los propios miembros del partido y todos los simpatizantes que quieran asistir, ya que la entrada es totalmente libre si se paga el precio de la comida.

El PP de Meaño y el de Cambados también celebraron recientemente estos encuentros, aunque sin llegar a sumar los 600 asistentes con los que contó el municipio de Sanxenxo, ya que se trata de una de las citas políticas navideñas más concurridas de la comarca